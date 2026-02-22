Omitir para ir al contenido principal
PortadaDeportes

El Taladro se impuso 3-0 y agudizó el mal pasar de los rosarinos

Torneo Apertura: Banfield se aprovechó de un Newell’s que no levanta cabeza

Los de Troglio se impusieron en el Sur con dos cabezazos de Perrota, quien abrió y cerró el marcador, y una linda jugada de Méndez.

PRENSA BANFIELD torneo apertura 2026 banfield newells
El festejo de Banfield, que se floreó en el segundo tiempo. (PRENSA BANFIELD)

Temas en esta nota:

Últimas Noticias

El tribunal de justicia aplicó el beneficio de la duda

Sin condena para los soldaditos

Por José Maggi

La colegiación de las fuerzas de seguridad

Por Rubén Dunda

Entrevista a la diputada nacional Caren Tepp

“El objetivo es destruir la idea de justicia social”

Por Luciano Couso

Nueva actuación lamentable de Newell's: lo goleó Banfield

Tocó fondo en la tabla y en el rendimiento

Exclusivo para

Entre festejos y reuniones tras la media sanción en Diputados

Los pasos a seguir de la Casa Rosada

Dirigentes sindicales analizan la situación tras el paro, la media sanción de diputados y el dictamen de senadores

“Esto recién empieza y acá no se rinde nadie”

Por Marcial Amiel

Opinión

Europa mira al mundo y no lo ve

Por Atilio A. Boron

“Cuando tenés 21 senadores y necesitás mínimo 37, la democracia requiere discutir cada punto", aseguró

Bullrich defendió la negociación para aprobar la reforma laboral

El País

Entre festejos y reuniones tras la media sanción en Diputados

Los pasos a seguir de la Casa Rosada

Cae la aprobación del Gobierno en las encuestas

Milei avanza en el Congreso, pero retrocede en la opinión pública

Por Raúl Kollmann

Desde el próximo jueves 26 hasta el lunes 2 de marzo

Controladores aéreos anunciaron nuevas medidas de fuerza

El voto por la reforma laboral abrió heridas entre Llaryora y Schiaretti

Economía

Crece la exportación por aumento del oro pero cae la producción. Se demoran nuevos proyectos

El falso boom de las inversiones en minería

Por Raúl Dellatorre

Conclusiones de un encuentro de jóvenes economistas

A quién le puede servir la reforma

Por Mara Pedrazzoli

El tipo de cambio quedó en su menor nivel desde octubre

El dólar baja y el país se encarece

Pasarán a disponibilidad a 470 empleados

Cierra Galeno ART y preocupa el efecto contagio

Sociedad

Domenico tenía dos años y medio y había sido trasplantado

Murió el niño que recibió un corazón quemado con frío en Italia

Se da en paralelo al retroceso del Estado en la prevención, como la compra de preservativos y la ESI

Más de 50 mil casos de sífilis en Argentina en 2025

Las pruebas comprometen cada vez más a la amante de la velocidad en Río Cuarto

La “Toretto cordobesa”, entre cámaras de seguridad y publicaciones en Instagram

Cuando un pibe delinque, el sistema es responsable

Por María Elena Naddeo

Deportes

Fue un pálido empate sin goles en el Bajo Flores

Torneo Apertura: Riestra y Huracán aburrieron a todos

El Taladro se impuso 3-0 y agudizó el mal pasar de los rosarinos

Torneo Apertura: Banfield se aprovechó de un Newell’s que no levanta cabeza

El equipo catalán recibe al Levante este domingo desde las 12.15

El Barcelona buscará la cima de España

El equipo de Arteta visita este domingo al Tottenham a las 13.30

Premier League: El City ganó y sigue acechando al Arsenal