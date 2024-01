El ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, descartó la emisión de una cuasimoneda, tal como confirmó esta semana el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, aunque aclaró que se trata de una atribución que tiene Axel Kicillof y dijo que “el gobernador la usará cuando lo crea necesario”. Además, le reclamó a Nación un plan macroeconómico y expresó su preocupación por la incertidumbre por la falta de un presupuesto de cara al 2024.



En declaraciones a la Radio AM750, Bianco - hombre de máxima confianza de Kicillof - aclaró que por ahora no está en los planes la emisión de una moneda propia de la Provincia, como ocurrió en plena crisis del 2001, cuando el entonces gobernador Carlos Ruckauf emitió los Patacones. De todos modos, la Provincia sí se encuentra autorizada a hacerlo debido a los pactos preexistentes a la Constitución.

“Es una competencia que tiene el gobernador, hoy creemos que no lo necesitamos. Pero sí tenemos la herramienta, y se usará cuando (Kicillof) lo crea necesario”, indicó. De este modo, se desmarcó del gobernador riojano, quien esta semana logró que la Legislatura provincial apruebe la emisión del “Chacho”, una cuasimoneda que utilizará para paliar la crisis derivada de la deuda que la Nación tiene con la provincia por la coparticipación.



Por otra parte, Bianco cuestionó el plan económico del Gobierno de Javier Milei y advirtió que para la gestión cotidiana “hay complicaciones” porque la “incertidumbre es total” respecto al plan económico. “El gobernador le pidió al Presidente y (al ministro del Interior, Guillermo) Francos que definan un programa macroeconómico para el año, donde señalen cuál va a ser la inflación, la recaudación y el nivel de actividad”, enumeró el ministro, quien insistió que se requiere un presupuesto para el 2023 “para planificar el año”.

Además, Bianco remarcó que todavía no se sabe qué recursos enviará Nación a la Provincia en función de la coparticipación. “Buenos Aires genera el 40% de los recursos coparticipables y recibe por coparticipación solo el 21%”, hay muchos convenios vigentes que no están siendo abonados”, advirtió. La cuestión de la obra pública es otro aspecto central, luego de que Milei anunciara que no habría más inversión del Estado y que todo quedaría en manos de los privados a excepción de los contratos ya vigentes.

“Los bonaerenses no votaron esto que está sucediendo, sino una continuidad de la política que pudieron incluir a mucha gente y hubo mucho progreso a través de la ayuda estatal”, resaltó Bianco, quien agregó que es un desafío “proteger a nuestra población y compensar eso con las pocas herramientas que tenemos”.

El ministro de Gobierno dijo que Milei “puede gustar o no”, pero “fue elegido por la vía democrática, por eso hay que respetarlo”. “Pero como en cualquier democracia, tenemos la potestad y el derecho a oponernos. Está haciendo un ajuste clásico que implica una megadevaluación del 120 por ciento, un ajuste muy fuerte en materia de gasto que es innecesario, y dijo que estaba haciendo un apretón monetario y ajuste fiscal y los últimos datos no lo están respaldando", señaló.

“El gobierno debe entender que cuando está tomando medidas que no espera la población, la población tiene derecho a huelga y a protestar. Creo que es una estafa electoral, por eso el pueblo argentino tiene derecho a la protesta”, sumó.