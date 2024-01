“Lo que estamos viendo no es una puerta de entrada al futuro, sino un camino directo al pasado. Es volver al 1800, donde los trabajadores no tenían derecho ni educación y debían laborar 16 horas en los campos de alguien que los explotaba”, dice Gabriel Ponce, secretario General de la Federación de Colegios de San Martín, en referencia a el DNU y la Ley Ómnibus impulsada por el gobierno de Javier Milei en materia educativa.

Ponce es un de los seis jóvenes de entre 14 y 19 años que, con diferentes miradas y opiniones políticas, dialogaron con Buenos Aires/12 para analizar las primeras iniciativas de la administración libertaria que asumió el pasado 10 de diciembre.

Natalia Boo Fiad, Sofía Milagros De Jesús Sabio, Gabriel Ponce, Dylan Ferreyra, Facundo Ariel Rivera y Benicio Machado Portas pertenecen a dos federaciones de escuelas técnicas secundarias bonaerenses, de San Martín y la de Avellaneda. Se trata de colectivos de centros de estudiantes que hacen eje en los desafíos de las escuelas de esa especialidad.

“Buscamos trabajar a nivel provincial”, explica Ponce, y adelanta la conformación de federaciones en Lomas de Zamora, Lanús y 3 de Febrero. “Todo surge por la necesidad de cada escuela, luego encontramos reclamos en común y, si bien hay distintas miradas, destacamos que ante las dificultades siempre aparece un sentido colectivo para encontrar una solución y de esa manera formar algo enorme como esto que se está gestando.”.

También el transporte

Ponce tiene 19 años. Es alumno de la Escuela Técnica N°2 "Alemania" de San Martín. Egresado 2023. Votó a Sergio Massa.

Gabriel asegura que desde la Federación se vive con “muchísima preocupación" la posibilidad de la aprobación del DNU y la Ley Ómnibus enviados al Congreso Nacional por parte del oficialismo y explica que no solo por los cambios específicamente educativos. “También hay otros que repercuten directamente, como la quita de subsidios al transporte, ya que el 80 por ciento de los estudiantes de escuelas públicas viajan en ese medio”, describe.

En ese aspecto, Ponce rememora lo que él ve como “contradicciones” entre la campaña y el gobierno de La Libertad Avanza. “Es muy llamativo cómo cambió la definición de lo que Milei llamaba 'casta' desde que llegó al poder. Si analizás el DNU, para bajar 15 puntos del PBI como prometen van a recortar en educación, subsidios del laburante, salud, trabajo. O sea que al final la casta era el tipo que estudiaba y trabajaba.”

Resume: “Creo que más que describir lo que se viene para el futuro, estamos viendo que lo que se viene es el pasado, porque estamos retrocediendo 100 años en conquista de derechos. Estamos volviendo a una época donde la educación deja de ser para todos, sino que es solo para una élite y el obrero, el peón o la clase media termina trabajando 18 horas para los dueños de los campos. Más que el futuro, siento que estamos en el 1800”.

Para Ponce una educación que “realmente mire al futuro” debe hacer eje en la “vinculación entre el mundo laboral y las escuelas a través de pasantías y convenios”. “Sería muy bueno que las escuelas técnicas tuvieran las especializaciones de acuerdo al desarrollo productivo de su zona; por ejemplo, acá en San Martín lo que más hay son metalúrgicas, entonces fomentemos la electromecánica", propone.

Sobre el voto juvenil a Milei, Ponce descree que la mayoría de las chicos y chicos de su generación sepan quiénes son los referentes del movimiento que el liberal libertario defiende. "Creo que hay de todo, desde el pibe que votaba por primera vez y pensaba que era algo nuevo, hasta el que tenía más herramientas y creía que era la mejor opción", dice. Considera que "la desinformación" resultó un factor central. "No es por caerle a nadie, pero no creo que de 100 personas que van a votar, 100 se tomen el tiempo de informarse”, completa.

La idea es generar una red

Benicio Machado Portas tiene 16 años. Cursa en la Escuela Técnica °7 "José Hernández" de Avellaneda y votó a Guillermo Moreno en las PASO. Luego a Sergio Massa.

“A mí estos proyectos me parecen alarmantes no solamente a futuro, sino en una mirada del presente. En los artículos sobre el financiamiento educativo de la Ley Ómnibus dice literalmente que pasa todo el financiamiento de la educación pública a las provincias, tanto como el calendario educativo y el salario mínimo docente", dice Machado Portas que entiende que todas estas medidas de descentralizar los recursos educativos son, en realidad, un recorte que afecta de modo inmediato a toda la ciudadanía.

En este contexto, destaca la importancia de las federaciones de estudiantes y del caso puntual de la de Avellaneda, que él integra. “La idea es generar una red, es un espacio de contención sobre las problemáticas que enfrentamos día a día como estudiantes técnicos”, destaca.

A diferencia de Ponce, descree que el triunfo de Milei haya sido producto de la desinformación. “Creo que la gente estaba enojada, hay que aceptar que tuvimos cuatro años un poco desastrosos y en ese momento se votaba también al ministro de Economía", describe. "Quizás faltó un poco de información, pero no creo que la gente sea tonta, ni que debemos leerlo de esa manera", considera. y cierra: "Yo creo que cada uno vio su realidad y a partir de esa realidad votó”.

El futuro de las pymes

Natalia Boo Fiad tiene 17 años. Cursa en la Escuela Técnica °4 "Ing. Emilio Mitre" de San Martín. Votó a Juan Grabois en las PASO y luego a Sergio Massa.

“Nos alarma muchísimo, por ejemplo el futuro de las pymes. La mayoría de nosotros vamos a trabajar ahí. Acá en San Martín la mayoría de las pasantías a las que podemos acceder son en pequeñas y medianas empresas, no es que vas a ir a una multinacional, y lo que más nos preocupa son las medidas de desregulación. Lo único que hacen es favorecer a las grandes industrias y a las multinacionales para poder explotar a los trabajadores.” A partir de esa lectura, Boo Fiad dice sentir "angustia" al pensarse en un futuro en que el que ve a la juventud “totalmente desprotegida”.

Asegura que la salida es colectiva. “Como jóvenes no solo enfrentamos problemas educativos, sino también distintos escenarios de la vida cotidiana que vamos resolviendo todos juntos. A pesar de ser de escuelas distintas, y de distintas especialidades, compartimos un montón de cosas que tienen que ver con nuestro día a día.”

En cuánto al DNU afirma que lo que más le molesta es que las medidas no se justifican en "ninguna necesidad, ni urgencia”. "Hay leyes para modificar muchas cosas que no son urgentes, sino que están ahí para cambiar todo porque sí”, considera.

Para Natalia hay temas en los que hablar en el aula “todavía son un tabú”, como por ejemplo la política partidaria. “Hay una especie de censura no explícita y eso no ayuda a crecer. Hablar de política es hablar de nuestro futuro y presente y ¿qué mejor lugar para hacerlo que la escuela?"

Locura a distancia

Facundo Ariel Rivera tiene 16 años. Cursa en la Escuela Técnica °5 "Dr. Salvador Debenedetii" de Avellaneda.

"El DNU es totalmente anticonstitucional y no hay un solo abogado constitucionalista que no lo diga, y además no se puede pasar por arriba de todos los poderes", considera, y va al hueso: "Acá se votó un Ejecutivo nuevo, pero no una refundación del país”.

Yendo específicamente a los artículos en discusión en el Congreso, explica que el que más le sorprende es la idea de implementar la educación a distancia, o híbrida, con chicos de cuarto grado de la primaria, sin que medie, como en la pandemia, una necesidad sanitaria. "Me parece una locura”, resume.

“Cuando preguntás, todos los profesionales del ámbito pedagógico dicen que nada funciona como la presencialidad y está demostrado que los chicos necesitan espacios sociales porque no hay nada menos educativo que el aislamiento”, completa.

Para él, “levantar la bandera de la educación técnica profesional es vital para el país" porque “la producción y el trabajo son parte de una cadena que nace en la escuela técnica” y “cualquier país que tenga perspectiva de futuro y una mirada industrial debe tenerla como prioridad”.

“Además creo que es importante el seguimiento que se hace desde el Estado hacia las escuelas, porque muchas veces hay buenas ideas que luego no llegan a las instituciones. Hay veces que no llegan incluso las medidas que están estipuladas por ley”, asevera.

Cuando se le pregunta por la razón del triunfo libertario, responde: “Yo creo que lo que hubo en el último tiempo es una crisis de representatividad entre Milei o Massa. Pero creo que principalmente faltó información sobre las consecuencias que iba a tener en el ámbito educativo y social este tipo de medida”.

“Creo -agrega- que cuando vos hablabas en el salón veías mucha desinformación en los chicos, en cómo iban a repercutir las medidas en nuestro día a día, en entender que significa el desfinanciamiento educativo, la perdida de pasantías y de oportunidades” “Además si viene gobernando un partido y las cosas vienen saliendo mal, no es tan ilógico que gane quien se presenta como oposición, por más que no sea formidable, o bien hecho, tiene un punto a favor”, cierra.

Ok a la evaluación

Dylan Ferreyra tiene17 años. Cursa en la Escuela Técnica °1 "Manuel Belgrano" de San Martín. Voto a Javier Milei.

Como votante de la Libertad Avanza, Ferreyra tiene opiniones dispares en cuanto a las normativas que votará o no el Congreso. “En materia educativa, hay cosas que me gustan y otras no tanto, pero me parece bien que se evalúe tanto a alumnos como a docentes y creo que una evaluación periódica es necesaria principalmente con los profesores”, aduce.

Sobre los puntos en contra, reconoce que en ningún momento se habla de la educación técnica”. “Sin educación no hay ni médico que cure ni emprendedor que trabaje y mueva la economía, por eso creo que es un gran punto en contra que se hable poco de eso”, agrega.

Además coincide con sus compañeros en que “hay cosas no parecían tan necesarias ahora”, pero que él prefiere centrarse solo en educación porque “el resto de los temas mucho que no los manejo”.

En cuanto al primer mes del Presidente en el poder, asegura que “ fue totalmente representativo de lo que esperaba”. Y amplía: “Milei no mintió, dijo que haría cambios en forma rápida y violenta y es lo que está haciendo. Por ahí a alguno le puede parecer medio agresivo, pero él está cumpliendo su palabra”.

“Lo que me llamó la atención de Milei es que se presentó como algo nuevo, por eso no estuve de acuerdo en la alianza con Juntos por el Cambio", reconoce. "Hubiese preferido que no se hiciera, pero entiendo que fue una estrategia electoral necesaria, creo yo”, completó.

Dylan participa activamente en la federación de San Martín y destaca que “la diferencia de opiniones es algo que los hace crecer como colectivo”. Dice que “siempre prima el respeto y que de la tormenta de opiniones salen las mejores respuestas”

Menos chicos en clase

Sofía Milagros De Jesús Sabio tiene 14 años. Cursa en la Escuela Técnica °1 "Manuel Belgrano" de San Martín.

“Del decreto me preocupan un montón de cosas, pero si tengo que elegir una me quedo con el artículo que ve a la educación como un servicio esencial y eso lo que hace básicamente es cortarle a los docentes el derecho a huelga, que es su posibilidad de luchar, de reclamar mejores condiciones laborales y un sueldo digno”, considera. Y agrega : “Si ellos no pueden protestar y el sueldo y no les alcanza, tendrán que buscar otro trabajo, y eso va a deteriorar también la calidad educativa”.

Otro punto que califica como “una locura” son los tiempos express en los que este tipo de leyes pasará por el Congreso. “Es de locos que le den a los diputados 4 días para votar 900 leyes”, agrega.

También le preocupa la modificación del artículo respecto a la presencialidad, porque cree que eso puede derivar en que "menos chicos vayan a tomarse la molestia de estudiar y aprender con la excusa de que aprenden en sus casas".

"Esta ley junto a los que harían que las escuelas reciban menos por parte del Estado son preocupantes porque las aulas tendrían menos chicos, y así el gobierno tiene la excusa para no construir más escuelas”, entiende.

Sobre la elección de los jóvenes de su edad considera que quedó en claro que "los que son más adolescentes escuchaban que los más grandes por ahí ya habían vivido estas cosas, querían tener sus propias experiencias y hoy están decepcionados porque no es lo que esperaban". "Pensaban que iba a ser distinto”, completa.