La lucha entre Real Madrid y Girona en LaLiga española sigue al rojo vivo. Ambos ganaron este domingo por la fecha 21, con lo que los catalanes mantienen su ventaja de un punto sobre los capitalinos, que tiene un partido menos.

Pero las formas fueron muy diferentes. Mientras Girona se floreó con un 5-1 de novela ante Sevilla, Real Madrid se armó un 3-2 de terror ante Almería, repleto de polémicas, con tres fallos vía VAR para el vencedor -un habitué de los fallos arbitrales favorables y discutibles-, incluido un brazazo goleador de Vinicius.

Almería, último del campeonato y que próximamente sumará a Luka Romero, sorprendió rápido y antes del minuto estaba 1-0 arriba en el Bernabéu gracias al gol del belga Ramazani tras pase del exVélez y capitán Lucas Robertone. Antes del final de la primera etapa, la ventaja pasó a ser de dos por un bombazo inatajable del defensor Edgar González.

Pero en los segundos 45 todo fue del Real Madrid. Literalmente. A los 57, el VAR revisó una mano muy discutible en el área y sancionó penal para el local: gol de Bellingham. Al rato Almería puso el 3-1 pero el VAR lo anuló por una supuesta infracción en el inicio de la jugada. Ya para entonces, el DT visitante, Gaizka Garitano, hacía gestos de incredulidad desde el banco. A los 67 se habrá quedado sin palabras cuando Vinicius puso el brazo para el 2-2, con aval posterior del VAR. De no creer.

El epílogo estaba para que pase cualquier cosa y, al minuto nueve del tiempo de descuento, el lateral Carvajal puso el 3-2 que significó la victoria de los de Carlo Ancelotti. "Entiendo el enfado, la queja del Almería, perfectamente. Han sido decisiones revisadas por el VAR, el árbitro ha tomado la decisión y creo que han sido tres decisiones bastante claras, correctas", se defendió el italiano en conferencia de prensa.

"Alguien decidió que Almería no podía ganar"

El DT rival, Garitano, fue clarito: "Alguien decidió que Almería no podía ganar aquí. No suelo hablar nada de los árbitros. Y hablar, para poner una frase que diga yo, con lo caliente que estoy, este partido lo ve todo el mundo. No es la primera vez que me pasa esto acá. No tengo palabras para describir lo que ha pasado hoy aquí. Ya vieron el partido y lo que ha pasado. Si digo mi opinión, me sancionan. Y mi opinión no sirve para nada porque ya vieron lo que ha pasado".

4G: Girona gana, gusta y golea

Del otro lado, Girona dio una lección de fútbol contra Sevilla, que tuvo a Lucas Ocampos de titular y a Erik Lamela en el segundo tiempo. El equipo sorpresa de LaLiga -que tiene poco de humilde dado que es propiedad del Grupo City- arrancó abajo por gol de Isaac Romero a los 10 minutos pero a los 20 ya estaba 3-1 gracias a un triplete del indomable Artem Dovbyk. El ucraniano igualó en la cima de goleadores a Bellingham (14) y ya abundan las comparaciones con el recordado Andrey Shevchenko. Luego aumentaron otro ucraniano, Viktor Tsygankov, y el uruguayo Christian Stuani en la segunda parte para el equipo que tuvo en el arco al argentino Paulo Gazzaniga.

Xavi se sumó a la polémica madridista

En otro encuentro, Barcelona venció 4-2 al Betis y quedó a ocho puntos del Girona. El DT culé, Xavi Hernández, también se hizo eco de lo sucedido con el Real Madrid. "Me quedo con las palabras de Gaika Garitano. Las palabras del técnico de Almería son claras, pero si hablamos más nos sancionan. Yo ya lo dije, que va a ser muy difícil ganar esta Liga, porque había cosas que no me cuadraban. Hay cosas que no controlamos y lo de hoy lo ha visto todo el mundo", disparó.

Este lunes, desde las 17 (ESPN), jugará el Atlético de Madrid de De Paul, Molina, Correa y Simeone (a 14 de la punta) contra Granada.

Las posiciones de LaLiga de España