La directora de cine, escritora y gestora cultural, Paula de Luque, destacó este lunes por AM750 la masiva llegada de la solicitada de artistas en contra de la ley ómnibus y el megaDNU, que reunió más de 20 mil firmas y fue publicada por Página|12.



“La solicitada es un manifiesto con una enorme amplitud de representación. Somos 20 mil personas y sigue abierto. Esto lleva cuatro días. Obviamente, se van a juntar muchísimas más firmas”, aseguró entrevistada por La García.

La carta, que se titula Carta al Congreso Nacional. La cultura está en peligro, está dirigida a los diputados y senadores en rechazo al DNU y la Ley Ómnibus del presidente Javier Milei y tiene entre sus firmantes a figuras como Charly García, Fito Páez, León Gieco, Cecilia Roth, Graciela Borges y Leonardo Sbaraglia.



“Pensamos que la cultura es la identidad. Es, por definición, algo que no se puede importar. Si bien la cultura no es un bien que no produzca dinero. No es mala palabra. Aunque no todo es el dinero. La cultura es identidad, soberanía cultural y es, sobre todo, industria”, aseguró Luque consultada sobre este manifiesto.

Así, para la entrevistada, “el verdadero blanco es el público, no los artistas”. “Acá se juegan un millón de puestos de trabajo solo en el cine, se juega la soberanía y somos una fábrica de contenidos que exporta”.

“Se quiere dar por tierra con todo esto y dejarlo librado a una cuestión de mercancía, que nos lleva al destino triste de mirar desde afuera lo que nunca seremos. No se trata de películas propias, sino de no tener dónde mirarse”, afirmó.

En este sentido, desmintió lo que se está intentando comunicar desde el Gobierno de que las actividades culturales “se hacen con el dinero de los impuestos”. “No se hace 'con la nuestra' como se suele decir. Sino que se autofinancia. Tiene un mecanismo a través del Incaa para recaudar sus propios fondos”, respondió.

Pero, esto, el Gobierno busca cambiarlo: “La ley ómnibus propone sacar los fondos que produce y que los administre el Ministerio de Economía. Esto es desfinanciar el Incaa, dejarlo por la galería, pero que no tenga fondos. Porque los fondos estarían yendo a otro lado, lo que es inconstitucional”.

“Es una gran estafa”

Por su lado, también entrevistada por AM750, la presidenta del Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires, Florencia Saintout, aseguró que “la cultura es el derecho a soñar con otros mundos” y que, por eso, “cuando empiezan a atacar eso, la cultura se va a defender”.

Crítica con la narrativa oficial, la funcionaria aseguró que el ajuste en la cultura tiene “impacto cero” en las cuentas a nivel nacional. “Lo que pasa es que todo el Gobierno de Milei es una gran estafa”, sentenció.



“Es la estafa de una salida de una situación que teníamos muy dramática, y vinieron a estafarnos al 90 por ciento de la población. Lo de la cultura es imposible de creer. Es, incluso, una oportunidad de discutir esto de que la cultura ‘viene después’”, añadió.

Y dijo: “Nosotros sabemos que no nos pueden poner en ese falso dilema. Que necesitamos vivir bien, llegar a fin de mes, y poder ir a algún espectáculo, ver una película donde nos sentimos reflejados, leer un libro. Porque con estos proyectos atacan hasta a las bibliotecas populares”.