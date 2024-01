El mediocampista Éver Banega fue presentado como refuerzo de Newell´s y se mostró "muy contento" de regresar al equipo del cual es hincha, pese a que Boca había negociado por repatriarlo en el actual mercado de pases.

"La verdad que estoy muy contento de poder llegar otra vez al club del cual soy hincha y es una felicidad enorme poder ponerme otra vez esta camiseta. Hace mucho tiempo tenía ganas de volver. Se estaban haciendo un poco largos los trámites, pero al final se pudo dar y lo importante es que estoy acá", expresó Banega, quien llegó luego de quedar libre del Al Shabab de Arabia Saudita.

El exvolante de la Selección Argentina se mostró muy contento y entusiasmado con el nuevo proyecto en el club en el que estuvo en el primer semestre de 2014. "Estoy con muchísimas ganas y felicidad. Tengo ganas de empezar a entrenar con mis compañeros. Uno siempre trata de darle a la gente lo que le da en las redes o en la calle, la verdad es muy lindo. Pero, como siempre digo, hay que tratar de hacer lo mejor para el club y dar lo mejor adentro de la cancha que, al final, la gente te lo agradece", indicó el exfutbolista de Boca.

En cuanto a su función en el plantel, Banega dejó en claro que no sólo cumplirá tareas dentro de la cancha, sino que también será un referente del plantel. "He hablado con el técnico, con la gente del club. Ya estoy con ganas de ponerme la ropa para entrenar y a las órdenes de Mauricio (Larriera). La verdad es que vengo con otra edad, un poco más maduro, con mucha experiencia adquirida de haber jugado afuera. Creo que me voy a nutrir de muchos jóvenes y también es bueno ayudarnos entre todos para llevar a Newell's a lo que se merece: a estar ahí arriba y tratar de ganar los máximos partidos posibles", continuó el volante central.

Por último, envió un mensaje a los simpatizantes rojinegros por el trato que recibió en su regreso al club. "Quiero agradecerles a los hinchas por todo el cariño y espero que todos juntos tiremos para adelante que, al final de cuentas, cuando la hinchada y el equipo son uno creo que todo sale mejor. Vamos a hacer las cosas bien para que así suceda".