Sacerdotes de villas y barrios populares de distintos puntos del país manifestaron este viernes su "gran preocupación por la actual situación social" provocada por el "aumento desmedido de precios", "el creciente desempleo" y "la precarización laboral" en el gobierno de Javier Milei.

En este marco, advirtieron por "la poca perspectiva de un Estado presente que cuide a los más débiles" y criticaron la existencia de "muchísimos dirigentes" por estar "lejos de lo que le pasa a la gente de a pie".



En este sentido, el actor, gestor cultural y escritor, Walter Peña, quien esta ligado a la agrupación Pastoral Villera, se mostró preocupado al advertir que en los barrios se está viviendo "algo que fue el síntoma de la crisis del 2001", esto es, los comedores de emergencia.

Peña afirmó que, en ese momento, estos refugios para dar alimentos a los más necesitados se tuvieron que armar rápidamente y, en este momento, sucede casi lo mismo, ya que "se sintió casi al instante la devaluación en la gente".



"Esto que le pasa a muchos hermanos en los barrios es que se le corta la changa porque la clase media empieza a achicarse también. Es un dominó en cadena que en los barrios se siente mucho", sostuvo en diálogo con AM750.

"Algo que también noto es que muchos apoyaron este cambio porque no lo conocían y ahora se lo está reconociendo rápidamente y se están dando cuenta que no es el camino. El camino de la vida no es la muerte. El camino de la construcción no es eliminar cosas. Esto es un poco desde el sentido común", dijo.

"Esta mirada mercantilista, sin nada de humanidad ni sensibilidad, es realmente aterradora, porque no tiene sentido el número sin la gente. Tratemos que este tiempo sea el más corto posible", cerró.

El comunicado de la Pastoral Villera ante la emergencia en los barrios

El comunicado emitido ayer por la Pastoral Villera fue respaldado por más de cincuenta curas de distintas partes de Ciudad y provincia de Buenos Aires, Córdoba, Chaco, Córdoba, La Rioja, Santa Fe, Corrientes y Tucumán, entre los que se destaca la firma del padre Lorenzo "Toto" De Vedia, sacerdote de la Parroquia de los Milagros de Caacupé en la Villa 21-24, del barrio porteño de Barracas.

"Nos preocupa la atención de la emergencia alimentaria de hoy, mañana y el próximo mes, lo mismo que los precios de los medicamentos, los alquileres precarios en nuestros barrios, la garrafa y tantos aumentos sin freno, cosa que no sucede con los salarios y los ingresos", señaló el texto, en el que agregaron que "hace falta una fuerte política alimentaria y habitacional en estos tiempos, sobre todo en nuestros barrios que tienen una población mayoritariamente infantil".

Los sacerdotes también pidieron recuperar "la voluntad de diálogo en un marco de pensamientos diversos a la hora de buscar caminos de solución" y cuestionaron a "muchísimos dirigentes" por su actitud ante la situación del país.

"Seguimos viendo a muchísimos dirigentes de los diversos ámbitos lejos de lo que le pasa a la gente de a pie", apuntaron.