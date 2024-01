El DT de River, Martín Demichelis, descartó al mediocampista Manuel Lanzini por un desgarro en el isquiotibial derecho que lo dejará cuatro semanas al margen. De esta manera, el volante no podrá jugar el próximo domingo a las 19 en el debut riverplatense en la Copa de la Liga ante Argentinos Juniors, en el Monumental.

Lanzini se realizó los estudios a primera hora de la mañana de este lunes y a la espera del parte médico oficial, Demichelis ya fue informado que no podrá contar con el jugador, quien fue titular en el último amistoso de la pretemporada en los Estados Unidos ante Pachuca de México, pero se retiró en el entretiempo con una molestia visible en el isquiotibial derecho. Lanzini arrancó en los dos partidos amistosos como volante interno junto a Kranevitter, Esequiel Barco e Ignacio Fernández y sería reemplazado por Rodrigo Aliendro.

Con el mes de ausencia, Lanzini se perdería los primeros seis partidos del certamen, ya que habrá muchos compromisos entre semana. Si se cumplen estos plazos, podría volver el 18 de febrero, en la sexta jornada ante Banfield, o recién el 25 en el Superclásico con Boca.

El plantel regresó de la pretemporada en Estados Unidos el domingo al mediodía y este martes por la mañana volverá a los entrenamientos en Ezeiza. Demichelis tiene toda la semana para ultimar los detalles del equipo que en principio sería el mismo que arrancó jugando ante Pachuca el sábado en Dallas, con la variante de Aliendro por Lanzini. Los probables titulares para enfrentar a Argentinos serían Armani, Herrera, González Pírez, Paulo Díaz y Enzo Díaz; Kranevitter, "Nacho" Fernández, Aliendro y Barco; Borja y Colidio.

También será examinado el lateral Santiago Simón quien sufrió una luxofractura del primer metacarpiano en su mano derecha, que le impedirá jugar al menos por dos meses. Durante la pretemporada, además de Lanzini y Simón, River también perdió a Gonzalo "Pity" Martínez, quien este martes será operado en España de nueva rotura de ligamento cruzado.

Por eso la dirigencia iniciará contactos para sumar al menos dos refuerzos. Los nombres que suenan para negociar son el mediocampista uruguayo del Sub 23 Luciano Rodríguez, que juega en Liverpool de Montevideo, y el volante de Talleres de Córdoba Rodrigo Villagra. También está apuntado el defensor lateral uruguayo de Defensa y Justicia, Agustín Sant'Anna.

Villagra sería el jugador con mas posibilidades de incorporarse ya que está en conflicto con su club por no haber sido transferido al Monterrey de México. Pero antes habría que convencer al presidente de Talleres, Andrés Fassi, de rever su política de no transferir jugadores a equipos del medio local. River aún no presentó ninguna oferta formal por Villagra porque consideran que lo que pide Talleres es una suma muy elevada (trascendió que pretenden 7 millones de dólares).

Si bien el libro de pases cierra este jueves y hay una semana más para los libres, desde la dirigencia del "Millonario" creen que en estos días se van a cerrar al menos dos incorporaciones para reforzar un plantel que por las bajas y las lesiones quedó diezmado. En este receso de verano se fueron Enzo Pérez, Nicolás De la Cruz, Emanuel Mammana, Matías Suárez, Salomón Rondón y Jonatan Maidana; se lesionaron Milton Casco, Simón y "Pity" Martínez y estarán ausentes Claudio Echeverri y Pablo Solari por la convocatoria para el Preolímpico de Venezuela.