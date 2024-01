Para el secretario General de la Federación nacional de conductores de taxis y referente de las 62 organizaciones peronistas, José Ibarra, la movilización de este miércoles organizada por la CGT es "un enorme llamado de atención" para el presidente Javier Milei y lo llamó al diálogo con los trabajadores.



En diálogo con AM750, Ibarra afirmó que "no hay motivo para no parar o no movilizarse porque nos tocan en todo sentido. Hay demasiados motivos para hacer este paro y movilización convocado por la CGT".

Según el referente de taxistas, el ajuste generado por el ministro de Economía Luis Caputo y el presidente Javier Milei fue "muy de golpe y muy fuerte", sobre todo por el aumento en combustibles, lo cual "toca" al sector ya que es una "herramienta" de trabajo.

Un "llamado de atención" para el Gobierno

Ibarra, en este sentido, calificó al paro nacional convocado por la CGT como "un enorme llamado de atención" para el presidente Javier Milei.

Por esta razón se preguntó: "¿Cómo no se van a dar cuenta que tomando ese tipo de medidas obliga a salir a la gente trabajadora (a las calles)? Esto es una enorme provocación al movimiento obrero".

"Lo que tiene que saber el presidente Milei es que nosotros trabajadores. No somos una fiera que lo vamos a devorar si se junta con nosotros. Nosotros somos negros de estar bajo el sol de tanto trabajar. Tenemos quemadas la vista, quizás, por estar frente a una fundidora. Que no tenga miedo de contagiarse, no somos leprosos, somos trabajadores", cerró.