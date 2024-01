Durante el paro nacional, y horas después de que el oficialismo consiguiera dictamen de mayoría en el Congreso para la Ley ómnibus, el ministro de Economía Luis Caputo lanzó una seria amenaza a través de la red social X y prometió más ajuste. Los legisladores de la oposición light lo cuestionaron.

"El déficit cero no se negocia. Si no se aprueban todas las medidas económicas propuestas en la ley, como dijo el presidente Milei ayer, el ajuste será mayor, fundamentalmente para las provincias", escribió el miércoles a la tarde.

E inmediatamente después, sumó: "Hoy mantuve reunión con el secretario de Hacienda y la subsecretaria de Provincias para delinear todas las partidas provinciales que se recortarán inmediatamente si alguno de los artículos económicos es rechazado. No es una amenaza, es la confirmación que vamos a cumplir con el mandato que nos han dado la mayoría de los argentinos de equilibrar las cuentas fiscales para terminar con décadas de inflación y flagelo económico".

La respuestas de Pichetto y de De Loredo a Caputo

Poco después, el diputado y presidente del bloque Hacemos Coalición Federal, Miguel Ángel Pichetto, le respondió a Caputo y le pidió dejar de "apretar a los gobernadores".

"El ministro de Economía, Luis Caputo, que no tuvo la valentía de venir al Congreso, tiene que dejar de apretar a los gobernadores y tratar de buscar acuerdos con los gobiernos provinciales en lugar de amenazarlos", se quejó Pichetto.

Luego, el titular de Hacienda le respondió en la misma red social. "Diputado, si algo me sobra es valentía, por eso acepté este puesto en el peor momento de nuestra historia", aseguró.

Rodrigo de Loredo, jefe del bloque de la UCR en Diputados, también cuestionó las fuertes palabras de Caputo. "Nuestro bloque permitió el día de ayer que su gobierno cuente con un dictamen de comisión en tiempo récord, pese a la inédita minoría del gobierno en el Parlamento", le pasó factura.

"Las herramientas normativas para que lleve adelante su plan de gestión y económico las va a tener. Si su advertencia es para que ajustemos a los jubilados o aumentemos las retenciones, sepa que no va a suceder. Eso no va a ser ley. Desde ya agradecido de su valentía. Le recuerdo que los ministros no son votados por la gente y están a disposición de decretos o de juicio político. Que los gobernadores, en cambio, sí han sido votados por el pueblo de sus distritos. Que la gente no votó un ajuste a los jubilados ni un aumento de retenciones", le recordó.

Y sumó: "Esto tampoco es una amenaza, es una respuesta a todos los jubilados y productores que se preguntan si el ajuste volverá a caer sobre ellos o si verdaderamente se produjo un cambio".