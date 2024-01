En el amplio territorio de la provincia de Salta las movilizaciones en el marco de la medida de fuerza convocada por la CGT en todo el país se desarrollaron en horas de la tarde.

Fue el caso de Orán, cabecera del departamento homónimo, donde trabajadores sindicalizados, organizaciones sociales y vecinos se encolumnaron detrás de las banderas de la Regional CGT en esa ciudad y de los empleados municipales nucleados en el Sindicato de Obreros y Empleados Municipales (SOEM). En otra cabecera departamental, la turística Cafayate, en los Valles Calchaquíes, trabajadores y vecinos por igual iniciaron la marcha dentrás de las banderas del combativo sindicato vitivinícola (SOEVA) y de la delegación de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE).

Obreros incorporados al trabajo formal, trabajadores precarizados, de la economía popular y desocupados, a todos y todas los congregó el mismo motivo: el rechazo a las medidas económicas que promueve el gobierno nacional de Javier Milei, en concreto, el rechazo al DNU 70/23 y la Ley Ómnibus que se debate en el Congreso de la Nación.

"Milei dijo que iba a recortar la casta y eso no pasó. Recortó a quienes tenemos menos recursos", recordó René Agüero, secretario general de la CGT Regional Orán. El sindicalista no descartó que las condiciones socio económicas de los próximos meses agraven la situación que atraviesan los trabajadores. "Cuando no se paguen los sueldos y tengamos que enfrentar tarifas de luz y gas altísimas, la gente va a salir a la calle y ahí se va a complicar", dijo a este medio. Durante la manifestación de ayer en Orán -que concluyó en la plaza principal- se levantaron pancartas en protesta por el deficitario servicio de luz eléctrica, las altas tarifas, e incluso hubo quienes insistieron con la estatización de la empresa que provee el servicio en el norte salteño.



Agüero estimó que la convocatoria de ayer congregó alrededor de 400 personas en su ciudad, pero lamentó que ese número no fuese mayor. "Les fue imposible a (las y) los compañeros de Embarcación y Pichanal viajar a Orán", explicó el dirigente. Aunque se trata de localidades cercanas a Orán, el costo del boleto del transporte interurbano en el interior salteño terminó fragmentando la convocatoria en las plazas de cada localidad.



Convocatoria en Pichanal (Imagen: gentileza CGT Orán).

La inflación preocupa a la ciudadanía en general. "Empiezan las clases y la gente ve que no va a poder comprar los útiles para los chicos", indicó el titular de la regional Orán de la CGT. Criticó el abandono del Gobierno nacional y provincial para solucionar la crisis. "Con Alberto Fernández teníamos paritarias libres y aumentos a jubilados, que no eran lo óptimo", aclaró, "pero ahora la situación se nos complica a todos", repitió después y mencionó que desde que asumió la nueva gestión nacional no hubo diálogo con la CGT.

"Salta es la segunda provincia que más recorte tiene de Nación, o sea que no vamos a tener obra pública", recordó el dirigente en un repaso a casi dos meses del mandato de Javier Milei. "El gobernador (Gustavo) Sáenz dijo que el paro era inoportuno", continuó en alusión a las declaraciones del mandatario en una radio porteña. "Claro que fue oportuno", enfatizó, "porque la gente no llega a fin de mes. Por eso los paros de la CGT van a continuar", anticipó luego, "este fue una bisagra para próximas medidas". Como en las otras manifestaciones en la provincia, solicitó a legisladoras y legisladores nacionales por Salta que analicen el DNU, y no voten "al barrer".

La marcha de la CGT y CTA en Cafayate (Imagen: gentileza Cristian Aviar).

Bajo la consigna "la patria no se vende", los vallistos del sur salteño se movilizaron ayer en rechazo a todas las políticas que, desde hace casi dos meses, implementa el Gobierno nacional. "Para nosotros es una convocatoria muy existosa. Estuvieron representados distintos colectivos del Valle, como Angastaco, San Carlos y Animaná", detalló a Salta/12 Cristian Aviar, de ATE Cafayate. En la movilización también participaron docentes autoconvocados, comunidades originarias, el colectivo feminista, y referentes del LGBTQ+.

"El DNU (70/23) y la Ley Ómnibus representan un ajuste brutal, no sólo contra los trabajadores, sino contra los jubilados y toda la sociedad", dijo el dirigente. "Como multisectorial, nos reunimos la semana que viene para organizar otra marcha", anticipó. Comentó luego que los turistas que visitan la localidad acompañaron la marcha porque conocían los pormenores que atraviesa la sociedad argentina en estos momentos. Aunque fue una convocatoria que completó dos calles de la ciudad, Aviar consideró la marcha un éxito porque la gente en Cafayate, "no suele salir a la calle a protestar".



Sobre el ajuste en los negocios de los Valles Calchaquíes, Aviar reconoció que en Cafayate pagan mucho más por alimentos y bebidas, debido al traslado desde las capitales más cercanas (Salta o San Miguel de Tucumán). "Los precios en el Valle están mas caros que en Salta. Aquí una gaseosa cuesta 3.200 pesos, cuando hace dos meses costaba 1.500. Los alimentos también subieron, como la carne". Mencionó que en estos momentos el kilo de un corte popular cuesta 6.500 pesos y que el lomo ya se cobra como prometió el equipo económico de Javier Milei: 12 mil pesos. "La gente esta viendo cómo aprovechar la Serenata a Cafayate, para guardar unos pesos y enfrentar el costo de la canasta escolar. Esta dura la mano".



En Metán, Tartagal y Embarcación

Mientras tanto, en otras localidades salteñas, las marchas de trabajadores y organizaciones se desarrollaron sobre el mediodía, acompañando la convocatoria en la capital salteña. Fue el caso de Metán, cabecera del departamento homónimo, dónde la marcha recorrió las principales arterias de esa ciudad en el sur del interior salteño.



Organizaciones movilizadas en Metán (Imagen: gentileza Silvia Colque).

Para Silvia Colque, trabajadora estatal que integra Política Obrera en Metán, representó el comienzo de una ola de protestas que se repetirán en la provincia. "El ajuste es contra todos los trabajadores, sobre todos, contra quienes tenemos un sueldo y, para comer o pagar impuestos, nos endeudamos permanentemente", explicó. Agregó que la situación de quienes trabajan en la administración pública en el departamento no es la mejor. Empleadas y empleados estatales "tienen que enfrentar las subas del alquiler de piezas o pequeñas viviendas" con valores que pasaron "de 30 mil pesos a 120 mil".



Mencionó también los recortes en salud y educación. "El hospital público de Metán no tiene insumos. Las escuelas no cuentan con el personal suficiente para mantenerlas limpias", lo último en alusión directa a su trabajo, ordenanza en una escuela pública de Metán. "Empujan a que haya mas gente en la calle", dijo. "Es un ataque muy fuerte hacia la clase obrera", insistió y criticó luego a la CGT por convocar a un paro con movilización casi dos meses después de la asunción del nuevo gobierno de Milei.

Desde General Mosconi, el histórico referente José Pepino Fernández convocó ayer temprano a las y los trabajadores desocupados de esa localidad del departamento San Martín a plegarse a la convocatoria de la CGT-CTA para rechazar el DNU, la Ley Ómnibus, y el brutal ajuste contra la ciudadanía. "La UTD Mosconi invita a todos los compañeros de los distintos proyectos de Pocitos, Aguaray, Yacuy, Yariguarenda, a movilizarse ante el abandono total del Estado", afirmó en un video que publicó en redes sociales. "Salimos a las calles y las rutas", dijo, "y gritamos fuerte: la patria no se vende, la patria se defiende".



(Imagen: gentileza Que Pasa Tartagal).

En Tartagal, cabecera del departamento General San Martín, organizaciones sociales, trabajadores sindicalizados, autoconvocados y ciudadanía en general marcharon hasta la plaza principal de la ciudad, levantando los mismos reclamos: fuera DNU y la Ley Ómnibus y basta de ajuste a la población.



El delegado de ATE San Martín, Fermín Hoyos, dijo a Salta/12 que la marcha tuvo muy buena respuesta, y que "los comerciantes debieron bajar las persianas para permitir que los empleados participaran en la jornada de protesta". Agregó que las y los tartagalenses que marcharon ayer se plegaron "al reclamo unificado en todo el pais", porque "las familias, los trabajadores, los desocupados atraviesan una situacion muy crítica y muy grave en estos momentos".

Para el dirigente, tanto el DNU 70/23 como la Ley Ómnibus deben ser rechazados por las y los legisladores nacionales. "A los legisladores los puso el pueblo con el voto", recordó, "queremos que respondan al pueblo", les reclamó. Sobre las declaraciones del gobernador salteño sobre lo "inoportuno" del paro convocado por CGT-CTA, se mostró en la vereda opuesta. "Creo que el paro fue oportuno", aseveró. "Tiene que saber", el presidente Milei, "que no van a atropellar a la clase trabajadora, ni va a ir contra los que menos tienen. Hay que salir a la calle", insistió luego. "No hay changa que alcance porque estas medidas son estrategias de empobrecimiento", agregó. Y reclamó a la CGT un paro de 24 horas.



En Tartagal también se movilizó el colectivo cultural. Daniel Guerra, un referente de la comunidad artística en el norte salteño, recordó que "el colectivo adhirió a las movilizaciones de gremios y organizaciones porque se generalizó que los artistas somos vagos y tenemos que agarrar la pala". Se declaró contra la persecución a artistas que enfrentan, desde los escenarios, las medidas de ajuste, como el caso de Peteco Carabajal. "Somos militantes de la vida. Nos quieren saquear y no los podemos permitir", sostuvo. "Es un reclamo pacífico. Le mienten a la gente", por el Gobierno nacional, "porque los recursos para la cultura provienen de la Ley del Juego, y se reparten a todas las instituciones del país. Quieren apropiarse de esos fondos para dirigirlos a donde ellos quieran", cerró el artista tartagalense.



En Embarcación, las comunidades originarias encabezaron la marcha. “La patria no se vende”, insistieron bajo el pórtico de entrada a esa localidad. “Abajo el DNU y el proyecto colonial de Milei”, reclamaron al unísono con otras localidades del norte salteño.