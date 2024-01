La CGT Regional Jujuy, la CTA A, la CTA T, la Multisectorial que concentra sectores gremiales; organizaciones sociales, políticas, de organismos de derechos humanos, de jubilados; comunidades indígenas que integran el Tercer Malón de la Paz; colectivos de artistas y feministas, marcharon ayer en distintas ciudades de Jujuy con las consignas "La patria no se vende, se defiende”, “Abajo el DNU”, “Abajo la Ley Ómnibus”. Y los reclamos locales: “Libertad a Nahuel y Roque, presos por tuitear”, la apertura de paritarias, abajo la reforma de la Constitución provincial y el cese de la criminalización de la protesta social.

En la capital jujeña, San Salvador, las columnas se concentraron en diferentes puntos de la ciudad y confluyeron en la céntrica plaza Belgrano, en Gorriti y San Martín, donde se realizó un acto con cuatro oradores: Santiago Hamud (CTA), Mercedes Sosa (Multisectorial), Romina Canchi (CTA A) y Ramón Neira (UOCRA).También se leyó un documento consensuado entre las distintas organizaciones.

“Es una jornada histórica de lucha, sectores que se acercaron para manifestarse en contra de las políticas de ajuste de Javier Milei", celebró Hamud desde el escenario. Enseguida adelantó: "Desde la Central y en unidad con todas las centrales vamos a seguir haciendo todas las acciones necesarias para frenar el avance del gobierno neoliberal contra los derechos de los trabajadores”.

En nombre de la Multisectorial, la secretaria general del Centro de Docentes de Enseñanza Media y Superior (CEDEMS), Mercedes Sosa, leyó el documento consensuado: “Nos movilizamos convencidos de que el DNU y el proyecto de Ley Ómnibus traerán hambre, desocupación, más precariedad laboral y exclusión social”.

“El DNU es una batería de modificaciones y derogaciones que afectan 300 leyes, donde hay diversas medidas, todas ellas contra el pueblo trabajador y a favor de los grandes empresarios y los ricos. Impone de un plumazo desregulaciones para amplios sectores de la economía y para el mundo del trabajo, junto con el desguace y la extranjerización del patrimonio nacional por la venta de empresas públicas, tierras y lagos”, siguió.

En esa línea, “El Proyecto de Ley Ómnibus viene a profundizar lo ya extremadamente reaccionario del DNU. Se compone de 664 artículos, y comienza por reclamar (ante lo que se denomina una situación de 'emergencia') poderes extraordinarios para el presidente Milei hasta 2027, convirtiéndolo en un virtual monarca durante todo su mandato", se explica en el documento. Además, este proyecto de ley "declara 11 emergencias: en materia económica, financiera, fiscal, previsional (las jubilaciones), de seguridad, defensa, tarifaria, energética, sanitaria, administrativa y social" y se orienta "también a imponer desregulaciones, a privatizar todo lo posible, enajenar los recursos naturales estratégicos, entre otras muchas modificaciones”.

"En Jujuy ya venimos padeciendo la violación de derechos”

En el extenso documento también hicieron referencia a las consecuencias de las políticas nacionales en la provincia: “En Jujuy ya venimos padeciendo la violación de derechos y estas leyes nos dejan más expuestos a la criminalización de la protesta, a ponernos un 'bozal jurídico' para expresarnos, a reprimir reclamos, a encarcelarnos. Esto ya nos pasó y hoy lo padecen decenas de ciudadanos que están presos o enfrentan causas penales con el riesgo cierto de quedar presos por defender sus derechos".

"Detrás de todas estas brutales modificaciones de leyes hay un grupo muy concreto y pequeño de empresarios y especuladores financieros que van a rapiñar todo lo que se pueda, facilitados por estos decretos y leyes", señalaron las organizaciones firmantes del documento. "El enriquecimiento de unos pocos otra vez se hará a costa de la pobreza y la exclusión de muchos. Además, Milei ya prometió más ajuste. Los trabajadores y trabajadoras, de los sectores sociales, gremiales, productivos, científicos, artísticos y culturales, no estamos dispuestos a ver cómo el nuevo Gobierno nacional y sus secuaces venden la patria y hunden a su población en la más extrema de las pobrezas. Es necesario parar este ajuste”, convocaron.

Luego, Romina Canchi, referente de la CTA A, remarcó la unidad de las centrales en las calles movilizando “este gran paro nacional para decirle a la patronal a los sectores de poder, hoy en este acto hay que decir Nunca Más, son 30 mil compañeros, compañeras. Memoria, verdad y justicia porque acá quieren avasallar todos nuestros derechos conquistados de la clase trabajadora. Por eso exigimos que se derogue el DNU porque nos condena a la pobreza, a la precarización laboral. Exigimos a los legisladores y legisladoras que fueron votados no por un cheque en blanco sino para que respondan los intereses del pueblo”.

También las comunidades indígenas participaron de la jornada de protesta. Jorge Angulo, secretario adjunto de la CTA A y coordinador provincial del Consejo de Pueblos Originarios Llankaj Maki, indicó que como naciones preexistentes integrantes del Parlamento "Narciso López", conformado por varias comunidades y pueblos indígenas de la provincia, es muy importante "ser parte de esta lucha para repudiar los proyectos de avanzar con extractivismo, con la usurpación de las tierras. Sabemos que quieren controlar todos los poderes para derogar las leyes necesarias para avanzar con el saqueo de nuestros recursos naturales, el agua, y venimos denunciando porque nos declaramos guardianes de nuestros recursos”, aseguró.



Un acto por los presos por twitear

Antes de llegar a la plaza central, la columna de la Multisectorial hizo una parada en las puertas de la Unidad Penal Nº 1 de Villa Gorriti pidiendo la libertad de Nahuel Morandini y Roque Villegas, presos por tuitear que llevan 20 días con prisión preventiva.

Morandini escribió una carta ayer para que fuera compartida en la movilización, donde hubiera querido estar ejerciendo el derecho a la protesta como miles y miles que marcharon. “Él está encarcelado por un régimen policial que nos viene persiguiendo hace 8 años. Esta no es una situación particular, sino que vienen por todos nosotros, y el freno que podamos poner hoy es para protegernos a todos. Solo con la lucha vamos a lograr su liberación. Saludamos a Nahuel y Roque, no están solos”, expresó Lucía Castro Olivera, compañera de Nahuel.

La marcha de Jujuy con la concentración de trabajadores, trabajadoras, desocupados, independientes y la gran articulación de las centrales organizadoras fue una demostración de unidad y rechazo a la política nacional y el repudio a aquellos legisladores que no respetan la voluntad popular.

El paro nacional tuvo un acatamiento importante en Jujuy. En el aeropuerto los vuelos se normalizarán recién hoy a las 6.30. Mientras que la UTA, en sintonía con las medidas nacionales del transporte de corta, mediana y larga distancia, inició el paro a partir de esta tarde a las 19 horas y la actividad se normalizó recién hoy.

El único sector que no acompañó el reclamo nacional fue la Unión Empresarios de Jujuy. En un comunicado la organización expresó que no coincide con el paro general convocado por la CGT. “En este momento crítico, la medida de paralizar la actividad del comercio, la industria y las pymes del país, que tienen una economía local deteriorada, no nos lleva a una mejora o solución de fondo. Estamos convencidos de que la coyuntura demanda encuentros y diálogos constructivos”, afirmó.