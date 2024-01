No solo las películas competirán en la 96º edición de los premios Oscar, cuyas nominaciones se conocieron el lunes de cara a la ceremonia que se realizará el domingo 10 de marzo en el Dolby Theatre de Los Ángeles. También los estudios y las plataformas de streaming ponen mucho en juego, a sabiendas de que las estatuillas doradas significan un muy rentable baño en las aguas del prestigio. Pero las estadísticas, sin embargo, deben tomarse con pinzas: si bien Disney es la empresa que más nominaciones consiguió, con 20, lo hizo a través de sus múltiples sellos (20th Century Studios, Disney+, Hulu, Lucasfilm Ltd., Marvel Studios, National Geographic Documentary Films, Pixar Animation Studios and Searchlight). Netflix, por su parte, tendrá que seguir esperando el tan ansiado momento de obtener el premio a Mejor Película, más allá de que sus producciones hayan acumulado un total de 18 menciones en las ternas.

Si hasta el lunes parecía que la disputa del premio principal estaría entre Barbie y Oppenheimer, la ausencia de la primera en categorías de peso –quedaron afuera Greta Gerwig y Margot Robbie como directora y actriz protagónica, respectivamente– le allanó el camino a la biopic del creador de la bomba atómica, que con 13 nominaciones encabezó el favoritismo de los electores. Una buena noticia para el estudio Universal, que gracias a ella sumó todas sus nominaciones. Y una mala para Warner, que debió conformarse con las ocho que sumó la película sobre la muñeca y la única que arañó El color púrpura, a la que ni siquiera la presencia de Oprah Winfrey entre sus productoras le permitió siquiera mirar de reojo la cima.

Por detrás de Oppenheimer se ubicó Pobres criaturas, con once. La película del griego Yorgos Lanthimos es del estudio Searchlight, uno de los tentáculos del pulpo Disney, que llegó al total de 20 nominaciones gracias a Elementos, Guardianes de la Galaxia Vol. 3, Indiana Jones y el dial del destino, Flamin’ Hot, Bobi Wine: The Peoples’ President y Resistencia. Por su parte, el saldo del estudio A24 depende de la lente que se utilice. Si bien sumó un total de siete nominaciones contra las 18 del año pasado, incluyendo las de la que ganaría la estatuilla más importante, Todo en todas partes al mismo tiempo, puede ufanarse de ser la única productora que tiene dos representantes en la categoría Mejor Película (Past Lives y La zona de interés).

Por el lado de los streamers, a la cabeza aparece Netflix. Siete de sus 18 nominaciones correspondieron a Maestro, aunque por lo ocurrido en las premiaciones de las primeras semanas del año y las ternas de las que vendrán no parece tener chances relevantes de imponerse en alguna categoría relevante. La N roja también sumó dos gracias a Nyad y una por American Symphony, El Conde, Secretos de un escándalo, Nimona, Rustin y varios cortometrajes. Con trece nominaciones quedó Apple TV+, que este año apostó a lo grande con Los asesinos de la Luna (10) y Napoleón (3), mientras que Prime Video, a través de MGM, acumuló las cinco de American Fiction.