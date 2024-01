A tan solo un mes y medio de la asunción, el gobierno nacional ya no ofrece respuestas para los pacientes oncológicos. La Fundación Solidaridad Cáncer Argentina anunció la realización de una marcha para el próximo domingo 4 de febrero, a las 15 horas, frente al Congreso. El objetivo es visibilizar la falta de tratamientos para quienes afrontan la enfermedad, y buscan que desde el Ministerio de Salud que actualmente lidera el cardiólogo Mario Russo la situación se regularice lo más rápido posible. La fecha coincide con el Día Mundial contra el Cáncer, establecido para motivar la concientización social sobre su diagnóstico, prevención y control.

“Junto a familiares y amigos de pacientes decidimos pactar este encuentro porque lamentablemente los pacientes están angustiados. No están recibiendo el tratamiento en tiempo y forma”, señala Débora Bosco, presidenta de la Fundación. Y continúa: “Hay que tener en cuenta que esta enfermedad no espera; y no solo los afecta física sino también mentalmente. Por este motivo, vamos a tratar de salir a la calle pacíficamente, sin bandera política de por medio. Todos tenemos un amigo, un familiar, o bien, nos puede tocar a nosotros mismos pasar por esta enfermedad”.

Según la referente de la Fundación, mientras que el ministerio de Salud de Buenos Aires entrega los tratamientos de manera adecuada, hay otros fármacos que corresponden a la cartera nacional que no están siendo recibidos por los pacientes. Como resultado, el curso de la enfermedad puede complicarse y la calidad de vida empeora. Bosco subraya la diferencia entre los gobiernos nacional y bonaerense: “Tenemos comunicación directa con el ministerio de Salud de la Provincia y podemos agilizar los trámites si es que existe algún tipo de inconveniente. Con Nación, en cambio, no tenemos ningún tipo de contacto. Los pacientes nos cuentan que llaman por teléfono para averiguar por sus trámites y ni siquiera les responden. Ahí es donde entran a desesperarse”.

Una espera que desespera

Un caso puntual sucede en torno al Prembolizumab que, según indica Bosco, en el presente es aguardado con ansiedad por 10 familias. Lo advierte de este modo: “Mientras hay medicaciones que van por provincia, otras están fuera del vademécum como el Prembrolizumab o el Palbociclib, que sí o sí las entrega Nación. Una persona con cáncer de pulmón no puede esperar tres meses a que esto se solucione. Muchos, si el cuadro avanza, pueden perder la batalla”. Para cerrar la idea, brinda un ejemplo que conmueve. “El domingo nos escribió una paciente despidiéndose. Nos comentaba la decisión que había tomado: se iba a suicidar por la angustia, ya que en diciembre y en enero no recibió el tratamiento”.

Jazmín es la hija de Nancy, que está en tratamiento desde hace un año en el Hospital Posadas. "Le diagnosticaron cáncer de páncreas con metástasis en los pulmones y en el hígado. Presenté todos los papeles en el Ministerio y no tenemos respuesta desde octubre. Solamente nos entregaron la medicación dos o tres veces con muchísima demora, dicen que las droguerías no agarran el pedido, pero no sabemos si es verdad o es mentira".

Luego sigue con su relato y sostiene: "Lamentablemente el cáncer no espera, lo vivo todos los días en vivo. Solamente nos entregan una medicación y la otra que necesita sale más de un millón de pesos. La última vez que llamé fue esta semana y nos dijeron que debíamos volver a hacerlo dentro de un mes. Mi mamá tiene quimio el lunes que viene y todavía no tenemos respuesta. No sabemos qué hacer".

El arte como bandera

La jornada de movilización que se planifica para la próxima semana estará atravesada por intervenciones artísticas. “Nosotros hicimos una campaña internacional a la que se han sumado más de 2 mil artistas como Víctor Heredia o León Gieco, y personalidades como Marcelo Tinelli, Moria Casán o Maximiliano Guerra. También colabora la Selección Argentina, que nos ayuda a difundir la causa y aspectos muchas veces desconocidos como, por caso, que si alguien tiene una medicación que no utiliza puede donarla”.

Lejos de ideologizar la lucha y de utilizar la problemática como argumento político, el único objetivo que persiguen, insisten desde la Fundación, es que los pacientes puedan acceder a sus medicamentos y que recuperen el rumbo de los tratamientos que tenían previamente.

De acuerdo al último informe de 2020, el cáncer provocó el fallecimiento de 10 millones de seres humanos. En el plano internacional, dentro de los de mayor incidencia se destacan el de mama y luego le siguen los de pulmón, colon y recto. En Argentina, según las estimaciones del Observatorio Global del Cáncer (Globocan) que cita el Ministerio de Salud, se registraron 130.878 casos nuevos de cáncer en ese mismo año, de los cuales el 47 por ciento fue registrado en hombres y el 53 por ciento en mujeres. La tasa de incidencia fue de 212,4 casos por 100 mil habitantes, cifra que ubica al país como una de las naciones del planeta con incidencia media-alta de la enfermedad. A tono con la tendencia mundial, en territorio doméstico, el de mama es el de mayor magnitud (16 por ciento de los casos), y le siguen el colorrectal (12 por ciento), el de pulmón (9,3 por ciento) y el de próstata (9 por ciento).

