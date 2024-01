Unos niños que jugaban en la zona de los silos Davis divisaron una serpiente yarará y la filmaron, en un video que se viralizó, si bien hasta anoche no se habían registrado mordeduras. La aparición de este tipo de reptiles en la costa es muy común cuando el río Paraná se encuentra en plena creciente. Desde Defensa Civil aconsejaron llamar de inmediato al 103 para llevar adelante un rescate controlado, al tiempo que recomendaron "qué no hacer" si alguien es mordido. "No hay que cortar, succionar ni hacer torniquetes, tampoco colocar ningún producto. Se debe tratar como cualquier herida: lavar con agua limpia y cubrir con un vendaje liviano, sin demasiada presión, y nunca colocarse el suero anti ofídico por su cuenta", dijo el titular del área, Gonzalo Ratner.