El expresidente de Colombia, Ernesto Samper, dialogó con el programa de streaming Patria Grande conducido por Erneto Lucero, acerca de la declaración de Javier Milei, quien llamó al presidente Gustavo Petro, “un comunista asesino que está fundiendo a Colombia”. Samper respondió que “estamos sorprendidos con estas declaraciones porque no solamente ofenden toda una época y siglos de buenas relaciones entre Argentina y Colombia al reducirlas a un cliché de los que se mueven en las redes, sino que además reinstala en la región esta polarización ideológica que nos ha hecho tanto daño en el pasado reciente y que continuaron personas como Bolsonaro y Bukele. Mientras que no entendamos que las relaciones internacionales son entre Estados y que trascienden las políticas locales, pues vamos a distanciarnos cada día más de las posibilidades de integrarnos. Cuando fui Secretario General de Unasur tuve la oportunidad de trabajar con gobiernos de distintos signos ideológicos y siempre encontrábamos la forma y los temas respecto a los cuales podíamos ponernos de acuerdo; pero con este tipo de polarización ideológica de la cual ha hecho gala el presidente Milei, del insulto, la amenaza, la descalificación, el daño reputacional; pues estamos condenando a nuestros países a que se aíslen cada vez más y a los enemigos de la integración a que encuentren razones para no seguir adelante. De tal manera que el presidente Milei le ha hecho un daño, espero que no irreparable, a las tradicionales buenas relaciones de Colombia y Argentina al volvernos a bajar al terreno burdo y abierto de la ideologización de las relaciones internacionales”.