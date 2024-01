La periodista y conductora de La García, Cynthia García, analizó este lunes por AM750 la política de ajuste económico de Javier Milei y consideró central volver a poner sobre la mesa los debates sobre la identidad y las conquistas sociales conseguidas.



“En este contexto de tanta urgencia, donde pasa todo tan rápido, uno se pregunta de dónde agarrarse para pensar cuando está urgido por el ajuste. Y, justamente, se me ocurre pensar qué dicen ellos cuando dicen ajuste. Lo exaltan de manera positiva. El ajuste es propositivo. Dicen 'qué bueno, vamos a pasar la motosierra'”, comenzó su editorial.

A lo que luego, añadió: “Es una pelea cultural. No es cierto que la gente, si supiéramos qué es la gente, no puede pensar porque no pueden llenar la heladera. Es que tienen la prioridad de llenar la heladera. Pero nuestra responsabilidad es aportar herramientas para poder pensar. Porque necesitamos pensar. No sabemos qué, pero necesitamos pensar. Saber qué está pasando. De qué está hecho eso que se nos viene encima”.

En este punto, aseguró que dentro de los elementos que se deben pensar, está la identidad: “Porque sin identidad no hay organización. Y sin organización, la política es la del adversario. Por eso la reivindicación identitaria. Lo fundamental es precisar qué es lo que nos hace bien y mal como clase trabajadora. La masa de trabajadores que quieren un futuro para sus hijos, que quieren poder pagar el alquiler, poder tomarse unas vacaciones, mandar al colegio a los chicos. ¿Es tan difícil de comprender esa identidad?”.

Y, luego, entre otros puntos, sugirió “pensar el kirchnerismo, el peronismo”. “Pensar esas conquistas como parte de un programa político contribuye a trazar el horizonte, al tiempo que se custodia la ideología del proyecto más allá de las urgencias, de lo que se define en el ahora. Si nos quedamos en el ahora, no vamos a tener manera de reaccionar frente a lo que se viene”, dijo.

