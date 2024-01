Más de la mitad de los alumnos de escuelas secundarias inscriptos en 2023 adeuda materias. Los números surgen de un relevamiento presentado por el Ministerio de Educación este lunes, donde además se informó que unos 44 mil estudiantes no lograron tener una asistencia sostenida a clases durante el año pasado. En ese marco, desde la cartera educativa convocaron a todos los alumnos con materias pendientes a asistir a las escuelas para una instancia de intensificación de clases que comenzará el 1° de febrero. “Somos conscientes y realistas de que la crisis del sistema educativo es profunda y que este es un problema sistémico que de ninguna manera es responsabilidad de los docentes o los directivos”, sostuvo el ministro de Educación, José Goity.

Este lunes el gobierno presentó un informe sobre el estado de situación de los estudiantes del nivel secundario en la provincia de Santa Fe. La actividad se realizó en la Sala Walsh de la sede rosarina de la Casa de Gobierno, donde el ministro estuvo acompañado por la secretaria de Educación, Carolina Piedrabuena, y la secretaria de Gestión Territorial, Daiana Gallo Ambrosis, entre otros funcionarios. La idea del relevamiento fue explicar en qué condiciones llegan al período de intensificación de clases los alumnos del nivel secundario y las acciones de trabajo que se llevarán adelante desde el Ministerio.

Según el informe, de los 258 mil estudiantes secundarios inscriptos en la provincia, unos 134 mil (52%) adeudan al menos una materia. Dentro del universo de alumnos que quedaron con materias pendientes, hay alrededor de 46 mil estudiantes (35%) que adeudan entre una y dos materias. “Estos van a ir a la instancia de febrero, que son días de clases donde los docentes van a intensificar los núcleos de aprendizaje que consideramos prioritarios para que esos chicos luego puedan acreditar y los docentes evaluar en la instancia de febrero. Pero con una o dos materias se pasa de año. Es decir, para nosotros, estos estudiantes van a promocionar independientemente que estén en la instancia de febrero”, explicó Piedrabuena.

En tanto, unos 14 mil estudiantes (10%) adeudan tres materias y están considerados “en riesgo” porque deben aprobar al menos una materia para pasar de año. Pero la población más grande –y la que genera mayor preocupación– es la de los 74 mil estudiantes (55%) que adeudan más de cuatro materias. “Son estudiantes que no han podido tener una trayectoria educativa de calidad, que no han podido tener un sostenimiento dentro de la secundaria que les permita llegar y promocionar al año siguiente”, sostuvo la funcionaria y agregó: “Están en un gran riesgo dentro del sistema”.

A su vez, señalaron que en las escuelas donde se implementó el avance continuo, el 41% de los estudiantes adeudó más de tres materias, mientras que en las escuelas que mantuvieron la modalidad tradicional, ese guarismo fue del 34%. Se trata de un régimen académico donde no se contempla la repitencia, sino que los estudiantes siguen avanzando en sus estudios secundarios a medida que van aprendiendo y recursan los espacios curriculares no aprobados. Fue lanzado en marzo del año pasado por la gestión anterior y se aplicó en unas 145 escuelas que se sumaron de forma voluntaria el proyecto, pero al asumir las nuevas autoridades dieron de baja la iniciativa.

“Los estudiantes que estuvieron en el proyecto de avance continuo tuvieron peor desempeño que las escuelas que no lo tuvieron. Es decir que el gobierno puso recursos institucionales para acompañar un peor desempeño”, aseguró Piedrabuena. “Para nosotros es importante esta mirada porque realmente la política de avance continuo no permitió mejorar la trayectoria de los alumnos, no acompañó a esos alumnos en tiempo y forma y los resultados están a la vista”, añadió.

El informe también contempla datos de asistencia escolar. Según informaron, unos 44 mil estudiantes del nivel secundario en la provincia no lograron tener una asistencia sostenida. “Esto quiere decir que en el sistema que nosotros recuperamos, que habla de que un estudiante para tener regularidad debe tener más del 80% de la asistencia, estos alumnos no hubiesen podido regularizar su situación”, aclararon durante la presentación.

En la desagregación, hay 9 mil estudiantes (20%) que tuvieron una asistencia nula y que, pese a estar cargados en el sistema, no asistieron durante todo el ciclo lectivo 2023. A su vez, unos 4 mil estudiantes (9%) registraron menos del 25% de la asistencia, y unos 31 mil estudiantes (71%) que tuvieron una asistencia de entre el 25% y el 75%. “Tenemos que trabajar mucho en el control de la asistencia, porque es un indicador que nos permite a todo el sistema llegar en tiempo oportuno. Cuando un joven no asiste a la escuela hay algo que le está sucediendo y que el Ministerio tiene que llegar a tiempo, no cuando el alumno perdió un año. Para eso es importante la asistencia y que dentro del sistema ese indicador esté claro”, remarcó la secretaria de Educación provincial.

Medidas

Ante ese estado de situación, desde el Ministerio informaron que convocarán a todos los estudiantes que adeuden materias a asistir a los establecimientos a partir del 1° de febrero, en el marco del período de intensificación, para que puedan tener días de clases, acreditar sus saberes y ser evaluados por los docentes. Durante la conferencia informaron que todos los padres de la provincia van a ser informados sobre esta modalidad, pero además podrán verificarlo desde el sistema Mi Escuela. “Vamos a hacer esto porque los alumnos no están acostumbrados a ir en febrero a la escuela y no han pasado por esta instancia”, señalaron.

A la par, también serán convocados los supervisores y directores que serán los encargados de informar a los docentes las fechas de reincorporación en cada una de las escuelas. Desde el Ministerio de Educación estiman que para el 6 de febrero más del 50% de los docentes van a estar en las escuelas: “Lo que está previsto en la normativa en curso es que, a partir de esta instancia, el director reorganice los recursos humanos que tiene para que se puedan llevar adelante estas instancias de clases intensivas”.

Por último remarcaron que todos los equipos territoriales del Ministerio de Educación trabajarán en la reinserción a las escuelas de los chicos que no alcanzaron la asistencia correspondiente. “Entendemos que los que tuvieron más de 25% de asistencia han tenido la voluntad de ir a la escuela. No queremos dejar solos a los estudiantes, por eso los equipos territoriales del Ministerio van a acompañar este proceso de intensificación de días de clases, haciendo el seguimiento y acompañando a las escuelas y a los estudiantes”, resaltaron.

Durante la conferencia, Goity sostuvo que la intención del informe es poner sobre la mesa “un problema que tiene números” en la provincia, y que el primer paso para resolverlo es “afrontarlo con transparencia y honestidad”, haciendo públicos los datos disponibles. “Lo que estamos haciendo es mostrar la dimensión de la crisis del sistema educativo y poniendo los recursos del Estado para hacer un acompañamiento y colaborar en esta tarea”, evaluó. “Somos conscientes y realistas de que la crisis del sistema educativo es profunda y que este es un problema sistémico que de ninguna manera es responsabilidad de los docentes o los directivos, sino que es una manera de como venimos haciendo las cosas”, finalizó.