El jugador argentino Javier Pastore, célebre por su destacada trayectoria en clubes como PSG y la Roma, atraviesa un difícil capítulo de su carrera. A sus 34 años, el mediocampista enfrenta un calvario marcado por una dolorosa lesión en la cadera que lo llevará a someterse a una intervención quirúrgica. Su futuro futbolístico, lleno de incertidumbre.



"Sinceramente me opero para tener una vida mejor y no tener más dolores", confesó Pastore, en una entrevista otorgada a Prime Video Sport France. De esta manera, el deportista reveló que la decisión de la cirugía no solo apunta a prolongar su carrera, sino a mejorar su calidad de vida diaria.



"Siento dolor todos los días. También en la vida normal. Tengo que parar esto, no es agradable", agregó.



A sus 34 años y sin club desde julio de 2023, Pastore reconoció su compleja situación: "Sería un milagro si retomara, volver al fútbol sería un verdadero milagro. Ya se me ha ido un poco de la cabeza, pero nunca se sabe".



La cirugía se presenta como un paso crucial no solo para su carrera, sino para aliviar el sufrimiento constante que afecta su vida cotidiana. Sin embargo, el cordobés no pierde la esperanza de volver a las canchas a jugar profesionalmente, aunque también es consciente de que, si la intervención no le quita los dolores, se encaminará al retiro: "Este verano tendré que ver cómo me siento, si puedo seguir jugando o no. Tomaré una decisión, por el momento estoy en stand-by".

Javier Pastore. Imagen: @flacojp27.

La intervención quirúrgica se convertirá en un capítulo crucial en la vida del jugador que, a pesar de sus logros, se ve confrontado con un desafío que trasciende los éxitos deportivos.

Dónde empezó su carrera futbolística Javier Pastore

El "flaco", como lo conocen, surgió en el club Talleres de Córdoba y posteriormente tuvo un paso triunfal por el Huracán de Ángel Cappa en 2009. De allí saltó a Europa, donde se sumó a Palermo, PSG y Roma.

Sin embargo, su presente está lejos de las ligas competitivas por la incertidumbre sobre su regreso a los terrenos de juego. Es que una molesta lesión en su cadera lo obligará a pasar por el quirófano y estar fuera de las canchas por un largo tiempo.

