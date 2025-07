En su editorial, el periodista y conductor de La Mañana, Víctor Hugo Morales, analizó la interna entre Javier Milei y su vicepresidenta Victoria Villarruel y lo que dejó el desencuentro oficial en Tucumán durante el acto por el Día de la Independencia. Con ironía, sostuvo que el país está “en manos de perturbados mentales”.



El editorial de Víctor Hugo Morales

Son hasta graciosos. Patéticos, podría decirse. Milei y Villarruel, algo así como el encanto del horror. Una especie de fascinación, porque uno sabe que están ahí, pero no sabe si los vio o los soñó.

Milei diciendo que pretendían atentar contra su vida, subiéndose al avión que debía llevarlo al lugar donde tenía que estar y no quería. Y la otra, ella, subiendo las escalerillas de a dos para irse a la fiesta patria. A la fiesta federal. Y desde allí dar un mensaje federal pero "sin querer polemizar".

¿Para qué decir una sola palabra si con su sola presencia lo había dejado a Milei como un pavote que gritaba me quieren matar, quieren quitarme el superávit fiscal, que el dólar suba y, no conformes con eso, me quieren subir a un avión un día de niebla? No se puede hablar en serio con esta gente.

Es espantoso y cruel lo que nos sucede. Estamos en manos de estos perturbados mentales. Milei sabe cómo pega la mafia de Clarín. Otros perturbados en su manía y locura de poder.

Lo está sintiendo en carne propia. Y el recambio que tienen es Villarruel, chica mala si las hay, pero incapaz de molestar a esos hampones que se roban la maratón, la media maratón y hasta la carrera de embolsados. Un vueltito que le deja Magnetto a algunos de sus editores.

Los que gobiernan y los fiscales mediáticos, los que controlan a este gobierno, en un cambalache dantesco, marcan el ritmo del país. En eso estamos.

Milei mata de hambre a millones con las medidas que exigieron los AEA de las corporaciones. La Asociación Empresaria Argentina. Pero ahora, los que se robaron lo que quedaba del país, lo persiguen por sus estafas con la criptomoneda y la asistencia al viajero contrabandista. Que es un nuevo rubro que abrió el Gobierno.

Y entonces, en ese aquelarre, Milei dice que hay mucha gente con valijas en los aeropuertos, –mirá vos– que la niebla era espesa –es mentira–, que lo querían matar y que los gobernadores, esos caballeros de pésima figura, lo quieren arruinar con la trampita del avión y la fiesta patria.

Es triste la verdad y difícil que tenga remedio, pero algo hay que hacer. Y en eso estaban en el Parque Lezama.

Convocaron otra vez la esperanza, que son, en realidad, las viejas certezas. La esperanza es lo que ya vivimos. Las de un país posible que los incluya a todos, porque en vez de plata para el FMI, tozudamente se la quieren ofrecer a los trabajadores.

Y allí, en el Parque Lezama, el invierno era una luz que envolvía las sonrisas y las banderas, se caminaba en familia, se escuchaba un discurso de CFK y se daban algunos abrazos. No había niebla, había sol en el Parque Lezama.