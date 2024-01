El intendente de Pehuajó, el peronista Pablo Zurro, elevó al Concejo Deliberante un proyecto de ordenanza para que el cuerpo declare "persona no grata" a cualquier legislador nacional que voto a favor de la ley ómnibus, o "Bases". La vicegobernadora, Verónica Magario, introdujo un punto: "Es necesario mantener el estado de alerta por el verdadero riesgo de la propuesta de delegación amplia de facultades del Presidente Javier Milei". Según Magario, "de votarse esa concesión se estaría habilitando al gobierno a poder hacer por vía de decretos todo lo que de ningún modo el Parlamento, también votado por las y los argentinos, iba a sancionar". Este es parte del contexto que rodea el voto futuro de los setenta legisladores que representan a la Provincia de Buenos Aires en la Cámara de Diputados. Hay 34 que la rechazarán en su totalidad, es decir, casi la mitad. Los libertarios y el PRO están abroquelados en un acompañamiento pleno. Los ojos siguen puestos en los cinco radicales y el colectivo de Hacemos Coalición Federal (HCF), que cuenta con nueve bonaerenses.

La mutación del proyecto original enviado por el presidente Javier Milei, con un dictamen que fue blanco de varias denuncias públicas de los diputados opositores embarraron en la última semana la legitimidad de la sesión que podría comenzar el miércoles según los datos obtenidos al cierre de esta edición.

Además, la poca claridad que había se embarró aún más durante las últimas horas de negociaciones que estuvieron rodeadas de acusaciones cruzadas y denuncias sobre reuniones clandestinas en hoteles o departamentos privados para ultimar acuerdos de cara a la votación.

Uno de los principales voceros de la indignación opositora es el presidente del bloque de Unión por la Patria, el santafesino Germán Martínez, que calificó la situación que se vive sobre el tratamiento de la Ley de Bases libertaria como “el mayor bochorno parlamentario desde la Ley Banelco”.

¿Qué harán los bonaerenses?

Con un dictamen distinto al que fue avalado en comisiones, los diputados esperan el texto definitivo que será debatido en el recinto. En caso de que haya sesión, la votación tendrá dos ejes: la de carácter general de la norma y la de índole particular, que corresponde a cada artículo.

Más allá de cual sea su contenido final, los 31 legisladores bonaerenses de Unión por la Patria y los tres del Frente de Izquierda de los Trabajadores Unidad (FITU), votarán en contra en general.

Enfrente, el ala dura de apoyo está enmarcada en los ocho diputados de La Libertad Avanza y los once del PRO. A estos se le suma el unibloque Avanza Libertad de José Luis Espert, actual presidente de la Comisión de Presupuesto.

Las dudas sobre el acompañamiento se ubican al interior del bloque HCF que comanda Miguel Ángel Pichetto. Allí dentro hay nueve bancas de la provincia de Buenos Aires, donde confluyen posiciones que destilan mayor permeabilidad para la negociación con el Gobierno nacional, como las de Emilio Monzó y Florencio Randazzo, pero también hay posturas más intransigentes como las de Margarita Stolbizer y un puñado de legisladores que responden a Elisa Carrió, quienes ya firmaron su propio dictamen de minoría.

Pichetto está al frente de un colectivo diverso cuya mayoría planteó más reparos que afectos con el proyecto de Milei. Luego de su cruce en redes sociales con Caputo luego de que el ministro de Economía lanzó amenazas provincias, se presume que tanto él como Monzó, Randazzo y Nicolás Massot no presentarán mayores discordancias con la ley.

Por el lado del radicalismo, tampoco habría unidad. Cinco son los que provienen del territorio bonaerense. Uno es Facundo Manes, quien junto a su ladero Pablo Juliano comulgan con el rechazo. La seguidora de Nicolás Abad Karina Banfi tiene un discurso más proclive al acompañamiento, más allá de comenzar su mandato con amenazas de los libertarios vía mail, en diciembre del año pasado. Luego la dirigenta de Evolución, Danya Tavela, y el académico Fabio Quetglas, con planteos que aún generan dudas pero que no descartan un acompañamiento en general.

Las últimas dos que componen la nómina de setenta bancas que la provincia de Buenos Aires tiene en el recinto la ex candidata a gobernadora por LLA, Carolina Píparo, y Lorena Macyszyn. Nada hace sospechar que no acompañen el proyecto, aunque Píparo supo pronunciarse en sus redes contra la quita de una fórmula que garantice cuánto cobrarán los jubilados luego de que el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, anunció la quita del capítulo fiscal del texto de la norma.

¿Qué dijo cada uno?

Todos los bloques, incluso con diferencias entre las partes que lo componen, han tomado posición respecto a la ley ómnibus. Desde el peronismo, la visión es única: rechazo total. Esto motivó, por ejemplo, una mínima ruptura y la partida del bloque mayoritario de tres diputados tucumanos que responden al gobernador Osvaldo Jaldo.

El resto, va por la negativa. En UxP hoy prima como objetivo visualizar el poder que asumiría Milei en caso de recibir la delegación de facultades que exige en los primeros artículos de la norma. “No podemos darle el cheque en blanco de la delegación de facultades para que vaya por todo”, publicó hace unos días la chivilcoyana Costanza Alonso.

“Almas cándidas son las que creen que dándole las facultades delegadas de la ley ómnibus, Milei no va a hacer todo lo que quiera y más”, aludió Rogelio Iparraguirre, oriundo de Tandil. Estas posturas son las que priman en el team del peronismo bonaerense, donde se destaca la presencia de Máximo Kirchner, presidente del PJ provincial, los ex ministros Daniel Arroyo y Santiago Cafiero, el secretario general de La Bancaria, Sergio Palazzo, y la ex presidente de la Cámara Baja nacional, la massista Cecilia Moreau.

El resto de los integrantes de Unión por la Patria son Carlos Castagnetto, Daniel Gollan, Ramiro Gutiérrez, Mónica Litza, Mónica Macha y Mario Manrique. También están y votarán en contra Juan Marino, Matías Molle, Roxana Monzón, Micaela Morán, Leopoldo Moreau, Marcelo Passo, Julio Pereyra y Luciana Potenza. Completan la columna provincial la ex candidata a intendenta de Zárate, Agustina Propato, Sabrina Selva, Vanesa Siley, Julia Strada, Rodolfo Tailhade, Victoria Tolosa Paz, Brenda Vargas Matyl, Luana Volnovich, Hugo Yasky y Natalia Zaracho.

Desde el FIT, tanto Cristian Castillo como Nicolás Del Caño y Romina Del Plá pronunciarán un rechazo total. Luego de marchar con la CGT el pasado 24 de enero y ser el foco de los ataques de parte de Espert y la comunidad libertaria, no dudan en estar frente a toda propuesta de Milei.

Dentro de HCF, los discursos más confrontativos provienen de la Coalición Cívica. En el plenario de comisiones, el diputado Juan Manuel López apuntó a que “el debate tiene que ser serio y riguroso y la ley ómnibus es inabordable en sesiones extraordinarias”. “Que maravilloso hubiera sido, saber qué trataremos, porque parece que Milei, es el único que gana, perdiendo todo. No la vió”, fue el texto que publicó hace unas horas Mónica Frade, de la CC de Quilmes.



Una de las más duras fue Stolbizer. “Desprolijidad, desorden, desconocimiento, debilidad política, las marcas del primer fracaso”, lanzó la diputada que supo compartir coalición con Sergio Massa. “La ley ómnibus un error, ahora deberemos tener más cuidado con los DNU que vengan y lo q queda de la ley. No a reformar los códigos, No a tocar el fomento a la cultura, No a marcha atrás en protección ambiental”, publicó en sus redes sociales la legisladora nacida en Morón.

El resto del bloque de Pichetto lo componen la hermana del fiscal José María Campagnoli, Marcela Campagnoli, y la ex intendenta de 25 de Mayo, Victoria Borrego. Ambas mantienen una postura casi lineal con la de Stolbizer.

Cristian Ritondo, presidente del bloque del PRO, ya anunció que están “listos” para sesionar con un mensaje de acompañamiento. Más allá de que las firmas del partido amarillo en el dictamen de comisiones fueron con disidencias, todo hace prever que la empatía y el (nunca reconocido) cogobierno con Milei llevarán a un apoyo de la gran mayoría de los artículos.

A Ritondo lo acompañan la vidalista Gabriela Besana, Maria Florencia De Sensi, Alejandro Finocchiaro, Hernán Lombardi, Silvia Lospennato, y el investigado por el intento de asesinato de Cristina Fernández de Kirchner y ex asesor de Patricia Bullrich, Gerardo Millman. Completan el bloque el ex candidato a gobernador y hoy férreo militante de LLA, Diego Santillo, una de las firmantes del dictamen, María Sotolano, Patricia Vazquez y el ex intendente de Pinamar, Martín Yeza.

Los ocho libertarios bonaerenses que votarán todo a favor son Pablo Ansaloni, Alberto "Bertie" Benegas Lynch, Eduardo Falcone, Lilia Lemoine, Guillermo Montenegro, Marcela Pagano, Juliana Santillan y Santiago Santurio.

El ruido del debate

Más allá de los discursos públicos del Presidente, la vorágine de la discusión de la Ley de Bases parecía haber dinamitado el diálogo entre Milei y la oposición. Incluso con los legisladores que se consideran definidos como dialoguistas. No sólo a partir del ataque a las provincias, que tuvo punto más crítico con la filtración que sirvió como excusa para la eyección del primer ministro en abandonar el gabinete nacional, Gullermo Ferraro, sino por sus reiterados dichos contra los propios diputados que son los que deben decidir la suerte del megaproyecto en debate.

A horas del debate en recinto, Milei volvió a hablar de "coimas" y “valijas”, tal cual lo hizo a fines del 2023. No hay legisladores señalados, pero sí un grupo de temas. El líder libertario afirmó que tiene identificados a un grupo de sectores como “una aceitera, el biodiesel y el tabaco” que operan contra la sanción de la ley.

Los setenta diputados nacionales de la provincia no son ajenos a estas agresiones y tampoco lo son respecto a otro caos que despertó este proyecto: el dictamen. Martínez fue contundente hace unas horas: “ninguno de los 55 diputados que firmaron el dictamen de la ley ómnibus conocían el texto que firmaban, y ninguno de los 257 diputados comenzarán la (posible) sesión conociendo qué es lo que se va a poner en votación”.

Teniendo en cuenta, hasta ahora, se sostienen modificaciones en materia tributaria, la aprobación general de la ley amerita contar con más de la mitad de la totalidad de miembros de la Cámara. Es decir, Milei necesita 129 votos para que la norma esté aprobada.

Luego llega el turno del tratamiento particular. Ahí saldrá a la luz un aluvión de posiciones encontradas dentro de los bloques, particularmente en la UCR y HCF. Para que cada artículo o grupo de artículos, según se defina en labor parlamentaria, puedan aprobarse, será necesaria una mayoría simple. Esta se consigue con la mitad más uno de los diputados presentes al momento de la votación. Sólo en los casos tributarios, la condición para su aprobación será igual que para la ley en general: 129 votos afirmativos.