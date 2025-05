"En todos lados o en ninguno", había dicho el presidente Javier Milei sobre un acuerdo del PRO y La Libertad Avanza. Unos meses más tarde, tras muchos ataques entre los dos partidos, y luego de la derrota porteña del PRO, comenzó a avanzar el acuerdo en la provincia de Buenos Aires. Si se abandona el territorio bonaerense, los acuerdos electorales entre LLA y el PRO brillan por su ausencia. Ni en Santa Fe (donde el PRO va con la alianza gobernante), ni en Córdoba (donde el PRO está intervenido y en plena lucha interna) parece haber muchas chances de acuerdo. Tampoco en la Ciudad para octubre, donde pese a la derrota el macrismo parece más dispuesto a morir con las botas puestas.

Después del anuncio de que habrá un acuerdo entre ambos espacios para las dos elecciones bonaerenses (septiembre y octubre), el jefe del PRO bonaerense Cristian Ritondo junto a Diego Santilli se internaron con los intendentes PRO para cranear una oferta de listas para las ocho secciones electorales. En tanto, el lugarteniente de Karina Milei, Sebastián Pareja, encaró una negociación en paralelo con el sector de Patricia Bullrich, que siente que cobró poco en las listas de las elecciones porteñas. Tuvo un encuentro con el intendente de Tres de Febrero, Diego Valenzuela, y con el retornado del ostracismo Gerardo Milman. Según dijeron a este diario los que participaron de la reunión, avanzaron en la negociación y tendrán buenas noticias de parte de la hermanísima.

El cierre de listas entre LLA, el PRO comandado por Ritondo, el bullrichismo y (en algunos distritos), también los radicales va a ser endiablado. Los correligionarios tuvieron su propio encuentro de intendentes, que dejó en claro que muchos no van a acordar con el entente LLA-PRO. Habrá que ver cuantos deciden realmente jugar solos y cuandos se alinean con la estrategia de Maximiliano Abad.

Lo mismo pasa con algunos aliados del PRO: el intendente de San Nicolás, Santiago Passaglia, tomó distancia de un acuerdo con LLA y competirá con su propio sello. La intendenta de Vicente López, Soledad Martínez, no llegó tan lejos pero quieren llegar a un acuerdo en sus propios términos. LLA ya se prepara para competirle.

El tema es que Milei había planteado que el acuerdo tenía que ser "en todas partes". En la Ciudad ya no fue, con consecuencias funestas para el PRO. Y tampoco parece que vayan a poder acordar en octubre. "La verdad es que, después de todo lo que pasó, no me lo imagino", decía a Página/12 un interlocutor habitual de ambos Macri, el que se fue bien lejos de viaje y el que se quedó a que Milei le negara el saludo.

Pero si se empieza a hacer un racconto provincia por provincia, la realidad es que no hay muchos acuerdos a la vista. De "en todas partes" se va quedando nada más "en la provincia de Buenos Aires. Un rápido repaso:

*Santa Fe: ya fueron separados. El PRO forma parte de la alianza gobernante con los radicales (tiene a la vicegobernadora) y nada indica que tenga intenciones de romper esto. Menos que menos con un LLA que en las elecciones que pasaron quedó tercero. "Veo difícil una alianza allí", explicó a este diario un operador todoterreno del PRO.

*Córdoba: sería el distrito donde intentarían replicar el acuerdo de provincia de Buenos Aires. Pero hay un sinfín de problemas. El primero es que el PRO está virtualmente partido y con una intervención federal dispuesta por Macri. Hay, como en otros lados, un sector bullrichista que hará un acuerdo aunque tenga que romper. Lo representó la senadora Carmen Álvarez Rivero que le mandó un ultimátum a Macri cuando visitó por última vez la provincia. “Aquí hace falta liderazgo y mano firme para llevar al PRO en Córdoba a un acuerdo con LLA, sin que eso suponga diluir el partido en los nuevos vientos que allí soplan. Pero tenemos la presunción de que no lo harás", le regaló la bullrichista. El sector macrista, que maneja la intervención, dice que lo que no se ve, en realidad, es una intención concreta de Karina Milei por acordar. La negociación inevitablemente pasará por ella y Gabriel Bornoroni. Además, habrá que ver como juega Luis Juez, que ya se emancipó de Macri para poder correr a los brazos de Milei. Pero hay otro factor disruptivo: los radicales. Están divididos, al menos, en tres corrientes. La más propensa a acordar es la de Rodrigo de Loredo. Después están los de Ramón Mestre y el sector de Juan Jure. Estos últimos dos son refractarios a un frente electoral.

*Mendoza: la UCR gobernante de Alfredo Cornejo es propensa a acordar con LLA, pero como un socio menor, de forma parecida a lo que ya hizo el gobernador de Chaco, Leandro Zdero (único acuerdo de LLA y UCR exitoso en las elecciones que pasaron hasta ahora). Si el PRO decide sumarse, será como un tercer socio, menor que el menor. En las elecciones que ya ocurrieron en Misiones, San Luis, Salta y Jujuy fueron separados. Chaco fue la única excepción hasta ahora.

Así las cosas, no se avizora por el momento otra alianza del PRO y LLA que la que están cocinando Pareja y Ritondo en la provincia de Buenos Aires. Con Macri en retirada estrategia y sin comandar el partido, lo que se dispuso es "libertad de acción" en las provincias, por lo que dependerá de cada PRO local encontrar el acuerdo que le convenga más.