El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó para este sábado 4 de octubre en la Ciudad de Buenos Aires y alrededores una jornada muy calurosa, con cielo parcialmente nublado y probabilidad de tormentas aisladas por la noche. La temperatura mínima será de 19 grados, mientras que la máxima tocará los 28.

El domingo se esperan malas condiciones, con precipitaciones durante toda la jornada: lluvias por la mañana, chaparrones a la tarde y lluvias aisladas durante la noche. Los registros térmicos oscilarán entre los 16 y 21 grados.

Para el lunes no se espera agua. Habrá cielo parcialmente nublado y una temperatura que irá de los 9 a los 18 grados.