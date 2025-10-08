Si los espacios políticos y de comunicación que gritan por nuestros derechos no nos incluyen en sus listas y plantas, ¿cuánto hay de apoyo y cuánto de extractivismo?

La política y el periodismo visibilizando las urgencias en discapacidad, las agresiones a jubilados y los dichos LGBTodiantes del presidente cumplen una función no solo fundamental, sino vital para la democracia y la reparación de vulneraciones. Sin esto, los colectivos afectados pierden muchísimo tanto de alcance como de posibilidad de torcer las injusticias. Esta alianza es necesaria y debe crecer.

Pero, ¿cuántas travestis hay en las listas de cara a las próximas elecciones? ¿Cuánto saben de ser no binaries las propuestas actuales? ¿Maricas? ¿Tortas? Los medios que cada miércoles muestran a los jubilados siendo golpeados, ¿a quién le dan trabajo? Todo este fracaso de representatividad también se puede ver cuando en los medios ¿aliados? sientan políticos y representantes de este gobierno que atacan los derechos de las diversidades, y los conductores no preguntan ni repreguntan. Todo se mira desde los lentes del hombre-blanco-cis. Se habla de los derechos obtenidos como si eso debiese alcanzar, como si nos dieran limosnas y sin pensar en implementación, resistencia y crecimiento. Las diversidades sabemos agradecer, pero también decir que no alcanza si no somos parte.

Cuando surge un tema urgente y que asegura un crecimiento en las métricas de los medios, en las encuestas y en la posibilidad de golpear al gobierno de turno, aparecen las voces que se desgarran sus ropas en discursos y programas especiales con las poblaciones como invitadas y no pagas. Parece hacerle muy bien llevar a sus livings de stream o despachos fotografiables a las partes afectadas. ¿Ahora falta que les den trabajo, oportunidad, espacio y hacerlas parte de la distribución de las ganancias?

¿Por qué si las diversidades reclamamos somos las “pianta-voto”? ¿Por qué tantos periodistas y espacios políticos creen tener la autoridad de decirnos que “no es ahora, compañero”? Mientras las urgencias de medios y espacios políticos se miden en competencias de visitas y encuestas con intención de voto, las diversidades vivimos de velorio en desahucio. Somos comunidades que dejaron de contar el tiempo en horas, meses y años; contamos el tiempo en las muertes de nuestras familias elegidas, amistades y derechos.

Cuando somos padecientes y aceptamos que griten por nosotrxs, nos celebran. Si reclamamos con fuerza, autocrítica colectiva y horizontalidad, entonces “nos pasamos tres pueblos”. Lo saben los medios que perdieron la objetividad y amplitud de temas en manos de las marcas y sponsors que les dicen de qué hablar y de qué no. Lo saben los espacios políticos que vaciaron su ADN de justicia social y lo reemplazaron por ego de cabeza de lista.

Ni la visibilidad ni la respuesta política son favores; son derechos, pero también son la base de sociedades que cada vez se acercan más a modelos equitativos y con mejores resultados de convivencia. Si las discas, les negres, indígenas, los y las travestis, las personas no binarias, los trolos, las mariconas y tantas más existimos, ¿por qué no estamos en medios y espacios políticos? ¿Y por qué cuando estamos, estamos para ser esa cuota que no opina y ni problematiza, sino que solo calma la necesidad de “floreros” que tienen algunos espacios?

Esta pregunta se puede trasladar a muchos ámbitos más: ¿Estamos en tu facultad? ¿Compartís trabajo con alguna persona usuaria de silla de ruedas? ¿En tu grupo de amistades hay personas trans o NB? ¿De qué color tiene la piel tu familia y cómo se vincula con su historia? Es problemático que dos espacios tan representativos y constitutivos de nuestras sociedades como son la comunicación y política no nos abran sus puertas a menos que sea para llorar y generarles dividendos.

No existimos a partir de los golpes, insultos y vulneraciones. Existimos, resistimos y vivimos a pesar de eso. La pregunta que nos debemos hacer como sociedad es de qué lado de estos ataques vamos a estar, y cuándo se termina nuestro compromiso con la otredad. Porque esta actualidad es parte del fracaso de años de política y de maneras de comunicar, entonces la responsabilidad de cambiarla es colectiva. Empezando por su autocrítica.

¿Por qué estos espacios tanto políticos como de comunicación le tienen tanto miedo a las diversidades? ¿Por qué solo las sientan en sus mesas para convertir lo que nos amenaza en votos y vistas? Perpetuar las estructuras que nos expulsan para no bancarse un debate incómodo habla de falta de ideas, empatía y voluntades. Si esos que en algún momento se dijeron “aliados” hoy ni siquiera tienen la espalda para un encuentro de discusión constructiva con la gente que dicen apoyar, ¿qué podemos esperar de ellos en una discusión con el otro lado? Si los medios y políticos que dicen defender nuestros derechos ni siquiera nos escuchan o están dispuestos a reconocer el reclamo estructural y lo convierten en algo personal y de ego blando, entonces va a ser muy difícil pensar una respuesta colectiva al odio externo. Si no nos escuchan, si no son capaces de empatizar con nuestra urgencia, entonces solo nos están usando.

Argentina no es solamente heterosexual, tampoco cis, ni tan blanca como quiere mostrarse. Argentina es puto, torta, trava, negra, marrona, disca, migrante, mostra, y todo esto no son excepciones a ninguna regla. Si tu mesa política de progreStream no tiene diversidad, ¿quizás sea porque por fuera de tu monólogo no tengas ni la visión ni la empatía suficiente para un debate? Esto lleva al fracaso no solo a un partido, no solo a un programa, sino a toda una sociedad.