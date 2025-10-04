En las efemérides del 4 de octubre sobresalen estos hechos que ocurrieron un día como hoy en la Argentina y el mundo:

1878. Comienza la Conquista del Desierto

El Congreso Nacional aprueba la ley que asigna partidas para financiar la Conquista del Desierto, la guerra de exterminio que el general Julio Argentino Roca desata contra los pueblos originarios en la Patagonia. La conquista de tierras asegura el dominio del territorio al sur del río Colorado, y genera latifundios en manos de un reducido grupo de estancieros.

1917. El nacimiento de Violeta Parra

En San Carlos, Chile, nace Violeta Parra. Una de las figuras clave de la cultura latinoamericana, dejó un corpus de canciones que es fundamental en la música popular del continente. Autora de temas como “El guillatún”, “Gracias a la vida”, “Arriba quemando el sol”, “Rin del Angelito”, “Volver a los 17”, “La carta”, “Run se fue p´al norte”, la mayoría de sus canciones más conocidas figuran en Las últimas canciones, disco que se publicó en 1966. Se suicidó en 1967.

1970. Muere Janis Joplin

Víctima de una sobredosis de heroína, fallece Janis Joplin a los 27 años en un hotel de Los Ángeles. La cantante estadounidense dejó en su testamento 2500 dólares para que sus amigos organizaran una fiesta en su honor. Actuó en Woodstock. Junto a Brian Jones, Jimi Hendrix y Jim Morrison, fallecidos los cuatro entre 1969 y 1971, todos con 27 años, forma parte de la galería de muertes trágicas del rock de fines de los 60 y comienzos de los 70. Su historia sirvió de base para la película La rosa.

1971. Nace Pablo Trapero

Nace Pablo Trapero, uno de los renovadores del cine argentino en lo que va de este siglo. Sorprendió con su opera prima, Mundo Grúa, estrenada en 1999. Luego llegaron títulos como El Bonaerense, Carancho, Elefante Blanco y El Clan, que le valió el León de Plata en el Festival de Venecia de 2015. Su última película es La Quietud.

1982. Fallece Glenn Gould

Muere a los 50 años Glenn Gould, el pianista canadiense que en 1956 conmocionó con su grabación de las Variaciones Goldberg de Bach. Desde mediados de los años 60 evitó las salas de concierto para dedicarse a grabar en estudio.

2009. Adiós a Mercedes Sosa

A los 74 años fallece Mercedes Sosa, la voz más grande del folklore argentino. Había nacido en San Miguel de Tucumán en 1935. Grabó discos emblemáticos como Mujeres argentinas y padeció el exilio. Su regreso en 1982 convocó a multitudes en el Teatro Ópera. La velaron en el Congreso, donde fue incesante el desfile de amigos y admiradores.

2015. El primer debate presidencial de la Argentina

Primer debate presidencial de la historia argentina. Se enfrentan Mauricio Macri, Sergio Massa, Nicolás del Caño, Margarita Stolbizer y Adolfo Rodríguez, cinco de los seis candidatos que superaron el piso del 1,5 por ciento en las PASO de agosto. Daniel Scioli, candidato oficialista, no participa. Sí debatirá con Macri en un segundo debate, antes del ballotage de noviembre.

2015. Fallece Eduardo Pavlovsky

A los 81 años muere Eduardo Pavlovsky. Actor y dramaturgo, fue también médico psiquiatra, orientado al psicodrama. En su producción destacan obras como Rojos globos rojos, Potestad, Pablo y El señor Galíndez. En cine se lo vio en Cuarteles de invierno, Los chicos de la guerra, El exilio de Gardel y La nube, entre otras producciones.

Además, es el Día Mundial de los Animales, tal cual lo dispuesto por la Organización Mundial de Protección Animal.