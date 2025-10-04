Hoy sábado 4 de octubre, el piloto de argentino Franco Colapinto vuelve a subirse a su monoplaza Alpine para disputar una nueva Clasificación, en el marco del Gran Premio de Singapur de la Fórmula 1. El cronograma de actividades del fin de semana.

Cómo ver el Gran Premio de Singapur de Fórmula 1 en vivo online o por TV

Toda la acción del Gran Premio de Singapur podrá verse en vivo a través de la plataforma Disney+ Premium. Por Fox Sports solo se relatará. Otra alternativa para ver el GP es el canal oficial F1TV, que tiene planes desde los 8 dólares mensuales.

Cronograma del Gran Premio de Singapur de Fórmula 1

Viernes 3 de octubre

Práctica libre 1: Colapinto salió 19º

Práctica libre 2: Colapinto salió 19º

Sábado 4 de octubre

06:30 |Práctica libre 3

10:00 | Clasificación

Domingo 5 de octubre

9:00 | Carrera