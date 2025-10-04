Hoy sábado 4 de octubre, el piloto de argentino Franco Colapinto vuelve a subirse a su monoplaza Alpine para disputar una nueva Clasificación, en el marco del Gran Premio de Singapur de la Fórmula 1. El cronograma de actividades del fin de semana.
Cómo ver el Gran Premio de Singapur de Fórmula 1 en vivo online o por TV
Toda la acción del Gran Premio de Singapur podrá verse en vivo a través de la plataforma Disney+ Premium. Por Fox Sports solo se relatará. Otra alternativa para ver el GP es el canal oficial F1TV, que tiene planes desde los 8 dólares mensuales.
Cronograma del Gran Premio de Singapur de Fórmula 1
Viernes 3 de octubre
- Práctica libre 1: Colapinto salió 19º
- Práctica libre 2: Colapinto salió 19º
Sábado 4 de octubre
- 06:30 |Práctica libre 3
- 10:00 | Clasificación
Domingo 5 de octubre
- 9:00 | Carrera
Las carreras que restan de la temporada 2025
- 5 de octubre: GP de Singapur
- 18 de octubre: Sprint de EEUU
- 19 de octubre: GP de EEUU
- 26 de octubre: GP de México
- 8 de noviembre: Sprint de San Pablo
- 9 de noviembre: GP de San Pablo
- 23 de noviembre: GP de Las Vegas
- 29 de noviembre: Sprint de Qatar
- 30 de noviembre: GP de Qatar
- 7 de diciembre: GP de Abu Dhabi
¿Cómo es el circuito callejero de Marina Bay?
El Circuito de Marina Bay es uno de los más exigentes físicamente del calendario. Su superficie irregular, sumada a la humedad, da mucho que pensar a los pilotos. Incluso después de un cambio de trazado en 2023 que redujo el número de curvas de 23 a 19, los pilotos también están trabajando mucho el volante en la vuelta rápida; el estrés físico les hace perder hasta 3 kg de peso corporal a lo largo de una carrera.
En 2008, Singapur tuvo el honor de albergar la primera carrera nocturna en la historia de la F1. El Gran Premio, la 15.ª prueba de esa temporada, fue todo un éxito entre los equipos y los pilotos, y Fernando Alonso, de Renault, se alzó con una polémica victoria.
El campeonato de constructores de la Fórmula 1 2025
- McLaren 623
- Mercedes 290
- Ferrari 286
- Red Bull 272
- Williams 101
- Racing Bulls 72
- Aston Martin 62
- Sauber 55
- Haas 44
- Alpine 20
Las posiciones de los pilotos en la Fórmula 1 2025
- Oscar Piastri 324
- Lando Norris 299
- Max Verstappen 255
- George Russell 212
- Charles Leclerc 165
- Lewis Hamilton 121
- Kimi Antonelli 78
- Alexander Albon 70
- Isack Hadjar 39
- Nico Hülkenberg 37
- Lance Stroll 32
- Carlos Sainz 31
- Liam Lawson 30
- Fernando Alonso 30
- Esteban Ocon 28
- Pierre Gasly 20
- Yuki Tsunoda 20
- Gabriel Bortoleto 18
- Oliver Bearman 16
- Franco Colapinto 0
- Jack Doohan 0
Colapinto terminó 16º la Práctica Libre 3
El argentino mejoró esta mañana con respecto a los anteriores ensayos y terminó en el puesto 16. Marcó un tiempo de 1:31.046 y superó a su compañero de equipo, Pierre Gasly, que finalizó 19°.
Colapinto: "No tengo el feeling con el auto"
Luego de culminar 19° en las prácticas libres 1 y 2 del Gran Premio de Singapur de Fórmula 1, el piloto de Alpine aseguró: "Me siento bastante inconsistente y no tengo el feeling con el auto de que está conectado como otras carreras u otros fines de semana que habíamos mejorado ese aspecto. Me está costando un poco encontrar la estabilidad en la entrada, que es lo que hace que el auto sea muy impredecible”. Y agregó: "En un circuito como este, complica. Habrá que trabajar para volver mejor".