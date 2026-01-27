Omitir para ir al contenido principal
El conflicto continúa

La furia de Techint: evalúa denunciar dumping después de perder una licitación

El grupo que financió la campaña presidencial perdió el contrato de los caños del gasoducto de GNL contra una empresa india. La respuesta del Gobierno y las burlas de Milei a Paolo Rocca.

Vínculos rotos La disputa por la licitación del gasoducto terminó de diluir el vínculo entre Javier Milei y Paolo Rocca, un empresario que había acompañado al Presidente durante la campaña. (Archivo -)

Hijos y disparos

Por Carloyn Cassady

El apañe como trinchera: una sondeo federal

Rumbos y desafíos del activismo lgbti a un año del 1F

Por Cristian Prieto

Más de 200 viviendas y 25 edificios en Pinamar y Cariló

ARBA detectó 110 mil metros cuadrados declarados como baldíos

Por Andres Miquel

Una mujer sufrió traumatismo de tórax

Vuelco en Villa Gesell: turistas mendocinos se accidentaron en la zona de médanos

Milei presentación libro Movistar Arena-07/10/2025

Con discursos religiosos, antiderechos y conservadores

Quiénes son los oradores del Derecha Fest

"En Nueva York que se congelaron los alquileres”

Mamdani reafirmó su compromiso para bajar los precios de los alquileres en el show de Jimmy Fallon

Milei Trump

Frente al Congreso

Piden que el Gobierno de explicaciones sobre la incorporación de Argentina al Consejo de Paz

El reactor CAREM (Central Argentina de Elementos Modulares) es un proyecto de central nuclear de baja potencia concebida con un diseño de última generación.

Energía nuclear en la era Milei

De la promesa de ser líder global al desmantelamiento de la política nuclear histórica argentina

Por Anabel Fernández Sagasti
Economía

Vital para refinanciar deuda externa

El riesgo país es el más bajo desde 2018 y Argentina está más cerca de volver a los mercados internacionales

La cotización del dólar para la compra y para la venta

Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el martes 27 de enero de 2026

Supermercados

El indicador retrocedió 8% respecto a enero de 2025

Cae la confianza en el Gobierno

Más de 5 de 10 sectores manufactureros, seriamente dañados

La importación ya condenó a la mitad de la industria

Sociedad

Una mujer sufrió traumatismo de tórax

Vuelco en Villa Gesell: turistas mendocinos se accidentaron en la zona de médanos

En la frontera entre Canadá y Estados Unidos

Por la ola de frío extremo, las Cataratas del Niágara “se congelaron” y el entorno se tiñó de blanco

Una actividad prohibida por seguridad

Una mujer murió en Bariloche tras deslizarse por una cascada y golpearse la cabeza contra las rocas

Tras investigaciones de Interpol

Generación Zoe: capturaron en Venezuela a una socia de Cositorto

Deportes

La tenista número 3 del ranking WTA destruyó su raqueta a golpes camino al vestuario

Coco Gauff tuvo un ataque de ira tras una derrota aplastante

Carlos Alcaraz-02/10/2024

El español aspira a ser el tenista más joven en completar el Grand Slam

Alcaraz rompió su techo en Australia

Hay acuerdo con Estudiantes de La Plata

Boca compró a Santiago Ascacibar, uno de los más buscados del verano

FOTO PRENSA SAN LORENZO san lorenzo entrenamiento

Se destacan Gimnasia de Mendoza-San Lorenzo y Newell's-Independiente

La rueda del Torneo Apertura no para: sigue la segunda fecha con cinco partidos más