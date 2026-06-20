Omitir para ir al contenido principal
Portada
Deportes

Diario de viaje

Confusiones en la ciudad de la Selección

A la ciudad elegida por la Selección Argentina para quedarse durante el Mundial la rodean algunas curiosidades toponímicas.

Por Cristian Dellocchio
El Arrowhead, donde debutó Argentina, será reemplazado por otro estadio en 2031. @Argentina

Últimas Noticias

Diario de viaje

Confusiones en la ciudad de la Selección

Por Cristian Dellocchio
Ídolos populares como Valderrama y Asprilla apoyan al ultraderechista De la Espriella

Colombia y el Mundial de la presidencia

Por Gustavo Veiga
El ocaso del turismo social

Entre el abandono de los hoteles de Embalse y la resistencia de sus trabajadores

La Reina argentina de los Paises Bajos, junta a su marido, estuvo en el estadio

Máxima goleada de Países Bajos: arrasó 5 a 1 a Suecia

Por Daniel Guiñazú

Exclusivo para

Junto a Adorni, Bullrich y el gabinete nacional

Milei encabeza el acto por el Día de la Bandera

El gobierno sale a perseguir migrantes

Milei creó su propia versión del ICE

El precio del petróleo cerró una semana de fuerte volatilidad

Mercados al ritmo de la guerra

La interna libertaria sigue al rojo vivo

Patricia Bullrich aprovechó la llegada de Adrián Ravier para apuntar contra Manuel Adorni

El País

Galería de fotos del banderazo

Las mejores postales de la multitudinaria convocatoria por CFK en Parque Lezama

El problema del modelo es el modelo

Por Carlos Heller
Banderazo para reclamar la libertad de Cristina

Máximo Kirchner: “Está muy claro quién debe conducir este proceso político”

Otro capítulo de la guerra fría entre ambos

Villarruel le dio la espalda a Milei mientras hablaba en Rosario y fustigó a Adorni

Economía

El popular paseo del Tigre recibe menos de la mitad del público que hace tres años, los comercios cierran y los locales quedan sin alquilar

El Puerto de Frutos también hace agua

Por David Cufré
Entre oscilaciones y tendencia descendente

La economía se debilita y el empleo cae

El precio del petróleo cerró una semana de fuerte volatilidad

Mercados al ritmo de la guerra

La legislatura porteña aprobó un programa de desendeudamiento

Un proyecto que trae alivio a las familias

Sociedad

La víctima tenías 42 años

Un muerto en un accidente en la Autopista Buenos Aires-La Plata

Sucedió a la altura de Pacheco

Murió una nena de seis años por un choque en la Panamericana

Frío y nubes en el AMBA

Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para este sábado 20 de junio

Hechos que ocurrieron en la Argentina y el mundo

Efemérides de hoy: qué pasó un 20 de junio

Deportes

Diario de viaje

Confusiones en la ciudad de la Selección

Por Cristian Dellocchio
Ídolos populares como Valderrama y Asprilla apoyan al ultraderechista De la Espriella

Colombia y el Mundial de la presidencia

Por Gustavo Veiga
La Reina argentina de los Paises Bajos, junta a su marido, estuvo en el estadio

Máxima goleada de Países Bajos: arrasó 5 a 1 a Suecia

Por Daniel Guiñazú
Creció viéndola atajar y hoy es defensor de los All Whites

La madre que le legó el Mundial a su hijo

Por Malva Marani