Energía nuclear en la era Milei
De la promesa de ser líder global al desmantelamiento de la política nuclear histórica argentina
Por
Anabel Fernández Sagasti
27 de enero de 2026 - 16:31
Proyecto.
El reactor CAREM (Central Argentina de Elementos Modulares) es un proyecto de central nuclear de baja potencia.
(Archivo -)
Hijos y disparos
Por
Carloyn Cassady
El apañe como trinchera: una sondeo federal
Rumbos y desafíos del activismo lgbti a un año del 1F
Por
Cristian Prieto
El español aspira a ser el tenista más joven en completar el Grand Slam
Alcaraz rompió su techo en Australia
Se suman críticas a la Casa Blanca
Hollywood vs Trump: los artistas que se manifestaron contra ICE
La licitación por la obra ya está abierta y responde a un reclamo vecinal
San Cristóbal: avanza el proyecto para construir una plaza en una exestación de tranvías
Por
Santiago Brunetto
Más de 5 de 10 sectores manufactureros, seriamente dañados
La importación ya condenó a la mitad de la industria
Contra el Proyecto San Jorge Cobre Mendocino
Mendoza se planta para defender el agua
Por
Thiago Buglione
El Gobierno analiza si negociar o no los puntos más resistidos del plan libertario
Bullrich, a la caza de los votos
El País
Por
Anabel Fernández Sagasti
Frente al Congreso
Piden que el Gobierno de explicaciones sobre la incorporación de Argentina al Consejo de Paz
Reportaje a Matías Cremonte, abogado laboralista
“Es el ataque más fuerte a la organización sindical desde la dictadura”
Por
Laura Vales
El carácter regresivo para los derechos de las personas privadas de la libertad,y el aumento de la severidad punitiva.
Récord de encarcelamiento en Argentina: 258 de cada 100 mil habitantes, la tasa más alta de su historia
Por
Adriana Meyer
Economía
La cotización del dólar para la compra y para la venta
Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el martes 27 de enero de 2026
El indicador retrocedió 8% respecto a enero de 2025
Cae la confianza en el Gobierno
La divisa alcanzó su nivel más alto en once días
Los dólares se movieron al alza
Sociedad
En la frontera entre Canadá y Estados Unidos
Por la ola de frío extremo, las Cataratas del Niágara “se congelaron” y el entorno se tiñó de blanco
Una actividad prohibida por seguridad
Una mujer murió en Bariloche tras deslizarse por una cascada y golpearse la cabeza contra las rocas
Tras investigaciones de Interpol
Generación Zoe: capturaron en Venezuela a una socia de Cositorto
Los nuevos montos y topes de ingresos
Las asignaciones familiares aumentan un 2,8% en febrero
Deportes
Hay acuerdo con Estudiantes de La Plata
Boca compró a Santiago Ascacibar, uno de los más buscados del verano
Se destacan Gimnasia de Mendoza-San Lorenzo y Newell's-Independiente
La rueda del Torneo Apertura no para: sigue la segunda fecha con cinco partidos más
El pilarense completó 60 vueltas en Barcelona
Colapinto giró en el nuevo A526
Por
Malva Marani