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Economía

Jaqueada por la crisis económica

Julián Weich lamentó el cierre de su empresa solidaria: “Se acabó el consumo”

El conductor contó que Conciencia, su emprendimiento que donaba el 50% de sus ganancias a organizaciones sociales, bajará las persianas. “No entra plata”, dijo.

Julián Weich El conductor anunció el cierre de Conciencia, la empresa que creó con fines solidarios (redes sociales @julian_weich)

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