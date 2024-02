Las empresas transportadoras de energía eléctrica solicitaron una readecuación de ingresos de hasta el 255,7%, con una incidencia en la tarifa final de no más del 3,8%, además de reclamar un actualización mensual y automática y que no se incurran en demoras en los pagos que les realiza la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa). Lo particular, como en el resto de las audiencias anteriores, es que los argumentos de las empresas fueron acompañados por el Gobierno, que fue crítico no con los pedidos de subas, sino con el nivel de subsidios del Estado.



Los pedidos fueron formulados en el marco de la segunda audiencia pública convocada por el Ente Nacional Regulador de la Energía (ENRE), como paso previo a los ajustes tarifarios que tomará la Secretaría de Energía, que por su parte advirtió sobre subsidios que consideró "escandalosos" y un sistema de transporte que está "saturado".

Las transportistas eléctricas piden más aumento