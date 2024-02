Desde el radicalismo se manifestaron en contra de la detención de las cuatro mujeres

La diputada nacional por Santa Cruz, Roxana Reyes (UCR), se manifestó en contra de los "excesos" durante el operativo de ayer de la Policía Federal y de la Gendarmería en las afueras del Congreso en el que detuvieron a cuatro mujeres, una de ellas militante del radicalismo.

"Hablo desde la UCR y en representación de miles de militantes radicales que los conocemos y no tienen la cara tapada, no tiran toneladas de piedras, respetan los derechos y se manifiestan pacíficamente", aseveró la diputada en el recinto.

Según Reyes, "lo que sucedió ayer con militantes y mujeres radicales detenidas en las inmediaciones del Congreso ha sido un exceso. No queremos que nos conviertan en kirchneristas porque estamos diciendo esto. No somos kirchneristas, no estamos de acuerdo con que corten las rutas ni corten la calle. Pero tampoco estamos de acuerdo con los excesos".

Reyes denunció además que su par radical, Carla Carrizo, fue víctima ayer de amenazas en las redes sociales, lo cual motivó la solidaridad de otros legisladores de diferentes bloques, que se acercaron a su banca para manifestarle su respaldo a la dirigente, a quien se vio muy sensibilizada y con lágrimas en los ojos.