Tres personas resultaron heridas este sábado en un ataque con un arma blanca en una estación de trenes de París y el sospechoso fue detenido. Así lo informó la policía francesa, que todavía desconoce los motivos pero descarta que se trate de un acto "terrorista".



Los hechos ocurrieron en la estación Gare de Lyon hacia las 8 de la mañana (las 4 de la madrugada en la Argentina), en una sala subterránea. Uno de los heridos fue alcanzado en el abdomen y está grave, aunque su vida no corre peligro. Las otras dos personas tienen heridas leves.



Las víctimas fueron atendidas por los servicios de emergencia, indicó en la red social X el ministro del Interior, Gérald Darmanin, quien agradeció a "quienes redujeron al autor de este acto insoportable".



El sospechoso es un hombre de nacionalidad maliense que, según sus documentos, nació en 1992, indicó una fuente cercana a la investigación. En un primer momento, fue reducido por unos transeúntes, antes de que interviniera la policía ubicada en las estaciones ferroviarias, indicaron fuentes policiales.



Las mismas fuentes señalaron que el presunto autor del ataque presentó a los agentes "un permiso de conducir italiano", y agregaron que aparentemente no profirió gritos al cometer su acto, en un intento por descartar que se haya tratado de un extremista islámico, que antes de cometer un ataque hubiera gritado "allahu akbar" (Dios es grande).



Los primeros elementos de la investigación no "sugieren que se trate de un acto terrorista", declaró el jefe de la policía de París, Laurant Nuñez, precisando que el sospechoso sufre "trastornos psiquiátricos".



El incidente se produce a menos de seis meses de los Juegos Olímpicos de París, previstos del 26 de julio al 11 de agosto, y en los que se espera a 15 millones de visitantes en la capital francesa.



Más de 100 millones de viajeros transitan cada año por la Gare de Lyon, de donde parten líneas de alta velocidad hacia el sureste de Francia, pero también con destino a España, Suiza e Italia.