Ubicado en el National Mall de Washington, D.C., el Monumento a Martin Luther King Jr. honra al gran líder de los Derechos Civiles con una estatua de 9 metros emergiendo de la "Montaña de Desesperanza". Inaugurado en 2011, simboliza el compromiso de King con la no violencia para un futuro antirracista y su estratégica ubicación entre los monumentos a Lincoln y Jefferson refuerzan la ardua tarea de la continua búsqueda por la libertad. En el marco de la conmemoración del Mes de la Historia Negra en Estados Unidos, recordamos a este enorme referente universal.

El Monumento a Martin Luther King Jr. se encuentra en la intersección de Independence Avenue y West Basin Drive SW en Washington, DC. Inaugurado el 16 de octubre de 2011, se erige como un recordatorio obligatorio de su compromiso asumido con la lucha en contra del racismo antinegro y su legado impecable.

Debajo de su estatua una cita inscrita en la pared resuena poderosamente: "Out of the mountain of despair, a stone of hope" [De la montaña de la desesperanza, una piedra de esperanza]. Esta frase encapsula la gran cualidad de la lucha de King desde el amor y la paz.

El diseño del monumento enfatiza el compromiso de Martin Luther King Jr. con la no violencia y la resolución pacífica de los conflictos en la búsqueda de una sociedad sin racismo. La escultura fue creada por el Maestro Lei Yixin, quien cuidadosamente capturó la esencia del líder de los derechos civiles. Cada detalle del monumento tiene un simbolismo profundo, reflejando la esperanza que parte dese su conciencia negra.

La historia y cultura que rodea al Monumento a Martin Luther King, Jr. se entrelazan con momentos cruciales en la lucha por los derechos civiles. Su emplazamiento el 28 de agosto de 2011, en el 48º aniversario de la Marcha en Washington por el Empleo y la Libertad, suma un significado adicional al legado de King en la búsqueda de la equidad racial.

Administrado por el National Mall y Memorial Parks, el monumento es parte de la rica herencia de los parques nacionales, protegiendo algunos de los parques más antiguos del Sistema de Parques Nacionales de los Estados Unidos.

El Monumento a Martin Luther King, Jr. es más que una obra de arte; es un lugar de reflexión e inspiración, recordándonos el legado de un hombre que dedicó su vida a la lucha antirracista.