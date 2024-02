Boca Juniors, con la ausencia del uruguayo Edinson Cavani, buscará este lunes el primer triunfo oficial de la era técnica de Diego Martínez cuando visite a un golpeado Tigre por la tercera fecha del Grupo B de la Copa de la Liga Profesional. El partido en el estadio José Dellagiovanna comenzará a las 19.45 con arbitraje de Fernando Echenique y televisación de TNT Sports. Además, Racing visitará a Estudiantes, San Lorenzo recibirá a Unión, Godoy Cruz a Lanús y Banfield a Unión.

El Xeneize va por su primera victoria

En un reducto que conoce a la perfección, por su exitoso pasado en el "Matador" de Victoria, Martínez irá por la alegría que se le negó en las dos primeras jornadas, producto de los empates con Platense (0-0) y Sarmiento de Junín (1-1).

El técnico que devolvió a Tigre a Primera División y que lo puso en la final de la Copa de la Liga 2022, que justamente perdió ante el "Xeneize" en Córdoba, sedujo a Juan Román Riquelme por su idea de juego, pero de momento no pudo plasmarla en su nuevo club, como lo hizo también en su anterior trabajo en Huracán.

Cierto es que transcurrieron apenas dos fechas y que Boca ofreció una pálida imagen en Vicente López y una mejor cara con Sarmiento en el Nuevo Gasómetro, especialmente en el segundo tiempo, cuando pudo sentenciar el partido que ganaba parcialmente 1-0, de no mediar la fallida jornada de Cavani.

El uruguayo perdió cuatro ocasiones para ampliar la ventaja y tras la última –la más flagrante– acusó una molestia que lo sacó del partido. Así, abandonó la cancha con su mano sobre la parte posterior de la pierna derecha.

Los estudios médicos descartaron un temido desgarro en su regreso a la titularidad, justamente después de finalizar el 2023 con una lesión de la misma magnitud, por la que cumplió un plan de trabajo diferenciado en la pretemporada. De todos modos, Cavani, de 36 años, no fue convocado por Martínez para el partido con Tigre con la intención de no arriesgarlo en un inicio de temporada con superpoblación de partidos.

El 10 de Boca quedó desde el jueves en el centro de la polémica por las chances malogradas, que ratificaron su deficitaria estadística en La Ribera: apenas tres tantos en 18 presentaciones.

La ausencia del goleador ex Napoli, París Saint-Germain y Manchester United, entre otros, le hará lugar a Darío Benedetto en el equipo titular, que además presentará otro cambios: el ingreso del juvenil Jabes Saralegui por Jorman Campuzano.

En Tigre, por su parte, se intuyen cambios después de la deslucida actuación ante Racing en Avellaneda, que generó el disgusto de su entrenador Néstor "Pipo" Gorosito. "No es normal que un equipo pierda 3-0 y no tenga una amarilla", reclamó en disconformidad con la actuación de sus dirigidos en el Cilindro. El "Matador" de Victoria no anotó goles en la Copa de la Liga ya que había empatado a marcador cerrado con Sarmiento, en la primera fecha, con otra presentación de bajo rendimiento.

Racing se arriega con Estudiantes

Racing Club afrontará una exigente primera prueba de visitante en el ciclo de Gustavo Costas cuando visite a Estudiantes, uno de los tres punteros del Grupo B, por la tercera fecha de la Copa de la Liga Profesional. El partido en el Estadio UNO-Jorge Luis Hirschi se jugará desde las 21.30, con arbitraje de Nicolás Ramírez y transmisión de ESPN Premium.

Los dos equipos comenzaron la temporada con aspiraciones de pelear el título, mientras esperan por su debut en el plano internacional: Estudiantes en la Copa Libertadores y Racing en la Copa Sudamericana.

La "Academia" se llevó una desagradable sorpresa en el debut, al caer en el Cilindro de Avellaneda con Unión de Santa Fe (0-1), un rival que peleó por la permanencia en Primera División hasta la última fecha del año pasado. No obstante, se recuperó a tiempo y goleó a Tigre (3-0) en el mismo escenario, por la segunda fecha, en un partido que encaminó con dos goles en los primeros diez minutos.

Entre una y otra presentación, Costas cambió más de medio equipo, disconforme con la producción de la primera jornada, en la que vio un Racing "desastroso". Este lunes volverá a realizar cambios pero por lesión, ya que no contará con el arquero Gabriel Arias ni con el goleador colombiano Roger Martínez.

Estudiantes ganó todo lo que jugó oficialmente este año. Primero inició con el pie derecho la defensa del título en la Copa Argentina (3-0 vs. Argentino de Monte Maíz) y luego hilvanó triunfos sobre Belgrano de Córdoba y Unión, ambos por 1-0, en la Copa de la Liga. El equipo de Eduardo Domínguez comanda el Grupo B con puntaje ideal junto con Godoy Cruz de Mendoza y Newell's Old Boys de Rosario.

San Lorenzo también va por su primera victoria

San Lorenzo buscará desde las 18.00 saldar la deuda de su mal debut en el Nuevo Gasómetro y lograr ante su público la primera victoria en la Copa de la Liga Profesional cuando reciba a Unión de Santa Fe por la tercera fecha del Grupo B, con arbitraje de Ariel Penel y televisación de ESPN Premium.

El equipo de Rubén Darío Insúa tuvo un comienzo de temporada de menor a mayor, pero todavía no pudo celebrar un triunfo, algo que también se le negó en los amistosos de pretemporada disputados en Uruguay. En el estreno, el "Ciclón" perdió ante Lanús con un opaco funcionamiento, que pudo mejorar en su siguiente presentación: el empate 1-1 ante Belgrano en Córdoba. En Barrio Alberdi, Insúa apostó por el doble nueve Cristian Tarragona-Adam Bareiro debido a la molestia muscular del "Perrito" Nahuel Barrios, quien está en condiciones de regresar a la titularidad ante el conjunto santafesino.

Unión fue un equipo práctico en la primera jornada, sorprendió a un candidato como Racing con una victoria en Avellaneda (1-0), pero en su siguiente actuación en casa, con mayores responsabilidades, perdió con Estudiantes de La Plata por el mismo marcador. El "Tatengue" está enfocado en sumar la máxima cantidad de puntos posibles para evitar problemas con la permanencia como los que tuvo en 2023 cuando recién salvó su categoría en la última fecha tras vencer a Tigre, de local.

Los mendocinos van por la tercera

Godoy Cruz de Mendoza, puntero del Grupo B tras hilvanar dos victorias consecutivas, intentará desde las 17.30 (arbitraje de Pablo Echavarría y televisación de TNT Sports) prolongar su buen inicio en la Copa de la Liga Profesional como local de Lanús, que llega necesitado tras caer en su anterior partido de local, en el marco de la tercera fecha.

Acaso sea Godoy Cruz uno de los equipos que mejor funcionamiento mostró en la dos primeras jornadas, conducido por el talentoso Hernán López Muñoz, mediocampista con genes maradonianos (es sobrino nieto del astro campeón mundial en México '86). Dirigido por un emblema de la casa como Daniel Oldrá, Godoy Cruz mantiene una línea de juego definida que le permitió sortear salidas importantes como la del arquero Diego Rodríguez y la del goleador Tadeo Allende. El "Tomba", que disputará la segunda fase de Copa Libertadores ante Colo Colo de Chile, es uno de los tres punteros del Grupo B junto a Estudiantes de La Plata y Newell's Old Boys de Rosario, luego de vencer 2-0 a Defensa y Justicia y Central Córdoba de Santiago del Estero.

Lanús tuvo un buen comienzo de torneo con victoria sobre San Lorenzo (2-0) en el Nuevo Gasómetro pero defeccionó en su estreno como local, al caer con Newell's por idéntico marcador. El equipo de Ricardo Zielinski tiene como prioridad la sumatoria de puntos para mejorar su posición en tabla de los promedios, ya que comparte ubicación con Vélez (96 puntos en 84 partidos), sólo por encima del ascendido Deportivo Riestra.

xx

Instituto se ilusiona con la punta

En el cierre de la fecha, el invicto Instituto de Córdoba visitará desde las 22.00 a Banfield (arbitraje de Leandro Rey Hilfer y televisación de TNT Sports) a Banfield con la posibilidad de alcanzar la punta del Grupo A de la Copa de la Liga Profesional en caso de conseguir un triunfo en su partido de la tercera fecha.

La "Gloria" tendrá su primera prueba fuera de Córdoba ya que disputó sus dos primeros juegos de local. En el primer empató sin goles con el ascendido Deportivo Riestra y el segundo lo ganó, de forma convincente, ante Atlético Tucumán (3-0).



Banfield, en cambio, todavía no pudo celebrar en este torneo luego de estrenarse con un traspié ante Huracán (0-2) en casa e igualar sin goles en su visita al campeón defensor, Rosario Central.