Bukele considera innecesaria una reforma para la reelección indefinida

El ultraderechista consideró innecesaria una reforma constitucional para avalar la reelección indefinida en el país centroamericano.

"No, no debería incluirla", declaró Bukele al ser consultado en conferencia de prensa si considera que la reelección indefinida debe ser contemplada en una reforma constitucional. "Creo que no es necesario la reforma constitucional", insistió el mandatario.