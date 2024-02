Lo primero que sobreviene es el recuerdo del afiche de la película con Brad Pitt y Angelina Jolie lanzada en 2005. Inmaculados, esculturales, cancheros, mostrando sus armas y fogosidad urgente. Nada de eso forma parte del relanzamiento seriado de Sr. & Sra. Smith, producto que toma el nombre y concepto de aquel blockbuster para agitarlo con la fuerza de un barman Hulk y servirlo como un coctel con paragüitas de ocho episodios disponibles en Prime Video. El coctel, sin embargo, mantiene dos ingredientes esenciales: comedia romántica y espionaje le dan sabor a esta entrega creada por Donald Glover (Atlanta) y Francesca Sloane.

En ese juego de diferencias y semejanzas, lo primero que se destaca es el catalizador: sus protagonistas no se ocultan respectivamente que son agentes secretos que trabajan para organizaciones antagónicas, sino dos desconocidos que consiguen trabajo en una misteriosa agencia y deben asumir sus nuevas personalidades en un matrimonio por arreglo. Tras un seco encuentro en un bar neoyorquino, John (Glover) y Jane (Maya Erskine) aceptarán la primera misión con la fachada de su partida de matrimonio. En el episodio inicial, los dos terminan con ampollas en los pies tras una brutal persecución por Brooklyn. Y en el siguiente, tienen que deshacerse de un cadáver y no vomitar en el intento. “Son como dos estudiantes de universidad promedio que de repente se ven en una maestría muy exigente. Ellos no deberían estar aquí”, graficó Glover. Así es como los referidos en el título irán cumpliendo objetivos -o fallando estrepitosamente- a medida que el vínculo traspasa lo profesional.

Sin “Brangelina” en el horizonte, la propuesta subvierte los clises de esos programas que juntan parejas junto al corset del espionaje ficcional. Claro que hay explosiones, tiros, rescates, eliminación de targets, grandes panorámicas internacionales. Y también instantes de perpleja intimidad en episodios que se toman en sorna las postas de una cualquier pareja. Lo trascendente, entonces, pasa por el increscendo amoroso entre John y Jane. “¿Y si en vez de dos personas más bellas del planeta tomamos a dos almas desvalidas que querían más para su vida de lo que tenían?”, se preguntó la showrunner, que dijo haber sido muy consciente de la reticencia que puede despertar un proyecto de este tipo.

Finalmente, Sr. & Sra. Smith se destaca por la estructura de “caso de la semana” más las apariciones de Wagner Moura, Michaela Coel, John Turturro, Paul Dano, Alexander Skarsgård, Ron Perlman y Úrsula Corberó. “Queríamos que el programa se sintiera global, como si estuviera dentro de una comedia bizarra, y darle algo crudo y real con un elenco lleno de intérpretes de carácter”, dijo la showrunner. Tras las notable cuatro temporadas de Atlanta, su creador se juega con su propia versión de Los Hart y The Americans. “Nadie sabe bien de qué va este programa, tiene una idea de qué va por la película, pero en realidad, es completamente diferente”, avisó Glover.