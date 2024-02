El gobierno actualizó este lunes el Precio Estacional de la Energía Eléctrica para los usuarios del Nivel 1 que incluye a las familias de altos ingresos y a todos aquellos que renunciaron al subsidio por el motivo que fuere. El costo de la electricidad para este grupo, que representa más del 30 por ciento del total de los hogares, aumentó de 20.466 a 46.018 pesos por MWh, un 125 por ciento. Ese no es el porcentaje que aumentará la tarifa sino la suba de uno de los insumos que la conforman junto con el valor agregado de distribución, de transporte y los impuestos. Cuando las distribuidoras publiquen este martes los nuevos cuadros tarifarios se podrá precisar el impacto exacto en el bolsillo de esos usuarios. También pasarán a pagar el costo pleno de la energía eléctrica las escuelas, los hospitales y las universidades, a quienes la Secretaría de Energía les quitó todo tipo de subsidio.

Los que por ahora no experimentarán cambios en el precio de la electricidad mayorista son los usuarios englobados en el Nivel 2 (ingresos bajos) y Nivel 3 (ingresos medios). Hasta el 30 abril les mantendrán los valores actualmente vigentes de 3129 pesos por MWh para el Nivel 2 y de 3943 pesos por MWh para el Nivel 3. En el primer caso es apenas el 6,8 por ciento del precio pleno y en el segundo el 8,6 por ciento.

La intención inicial del gobierno era quitarle todo el subsidio también a los hogares que integran el Nivel 3 y reducir la cantidad de beneficiarios del Nivel 2. El secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo, anticipó en la audiencia pública que el gobierno pondrá en marcha un nuevo esquema de subsidios referenciado en una Canasta Básica Energética, pero como todavía no tienen definido el costo de esa canasta por región y no se la presentó en una audiencia pública se decidió esperar antes de avanzar con la quita de los subsidios para no sufrir un revés judicial.

Los sectores medios agrupados en el Nivel 3 igual se van a ver impactados por el incremento anunciado este lunes porque solo se les facturan los primeros 400 KWh por mes (en algunas regiones son 650 KWh) a 3943 pesos por MWh. A partir de ese valor, el consumo adicional lo deberán pagar al precio pleno. En medio de la ola de calor actual, quienes mantengan el aire acondicionado prendido prácticamente todo el día, van a superar ese umbral.

Muchos de los usuarios que integran el Nivel 1 probablemente se vean sorprendidos por este ajuste porque la administración anterior les había informado que ya estaban pagando el precio pleno por la energía. Sin embargo, hay dos cuestiones a tener en cuenta: 1) en la última etapa del gobierno de Alberto Fernández el valor que pagaban no se actualizó y dejaron, por lo tanto, de pagar el precio pleno y 2) luego de la devaluación brutal que llevó adelante el nuevo gobierno todos los precios se ajustaron en pesos y la energía eléctrica no constituye una excepción.

El gobierno también decidió eliminar todo el subsidio que percibían los organismos públicos de salud y educación, como escuelas, hospitales y universidades nacionales. Hasta el 31 de enero, esos usuarios abonaban 15.644 pesos por MWh en hora pico y ahora tendrán que desembolsar 46.018 pesos por MWh como los usuarios del Nivel 1, un 194 por ciento más.

En el caso de las universidades, por ejemplo, el gobierno de Javier Milei, ya les confirmó que no habrá ajuste de sus presupuestos y deberán afrontar los gastos de este año con los mismos recursos que recibieron en 2023, pese a que la inflación anual fue del 211,4 por ciento. Si esa situación se mantiene sin cambios, algunas casas de estudios probablemente se queden sin recursos para afrontar sus gastos corrientes a mitad de año ya que no solo les aumentará la factura de la electricidad sino todos sus otros gastos. Si deciden no otorgar aumentos salariales a sus docentes probablemente el conflicto gremial se agudice y el dictado de clases corra riesgo y si no pueden pagar la tarifa de luz será imposible dictar clases en el horario nocturno y utilizar cualquier tipo de dispositivo tecnológico en el aula, como computadoras y proyectores.