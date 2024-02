El ministro de Economía, Luis Caputo, buscó restarle trascendencia a la derrota que sufrió el gobierno en el Congreso y aseguró que compensará el ahorro previsto en la ley ómnibus profundizando el ajuste fiscal en otras partidas, aunque aclaró que es un ahorro menor el que se iba a lograr si se aprobaba la norma. “La aprobación de la ley me interesaba mucho más como argentino que como ministro. Como ministro no se me va la vida en esa ley porque es muy poco lo que hemos puesto ahí que impacta en nuestros números fiscales”, aseguró.

Caputo buscó calmar las aguas