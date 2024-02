En 2023, Niceto Club estrenó un nuevo ciclo de recitales dedicado a la escena independiente. Lleva por nombre Festival Refresco y fue confeccionado originalmente para el infernal verano porteño, al punto que se rociaba al público con un aparato similar al de los sistemas de riego de los jardines. Al evento le fue tan bien que volverá a hacerse este año y se mantendrá en actividad a lo largo de las próximas tres estaciones. “Apostamos por el eclecticismo”, justifica Manuel Gómez Dodero, coorganizador de estos showcases. “No nos casamos con un solo género. En esta primera instancia, preparamos cuatro fechas que tienden al indie, al folk y a la canción. Más adelante haremos otras vinculadas al género urbano”.



Este sábado 10 de febrero, a partir de las 20, será la inauguración de la segunda temporada de Festival Refresco con Fantasmagoria, Niños Envueltos y Socorro, flamante protagonista del nuevo under argentino. El 15 de febrero, en tanto, actuarán Ryan y Revistas (ambos provenientes del sur del conurbano bonaerense), al igual que Los Látigos, quienes regresaron a los escenarios el año pasado. El domingo 3 de marzo, en cambio, será una fecha federal con los pampeanos Las Sombras, los mendocinos Las Luces Primeras y los neuquinos Atrás Hay Truenos. Y el cierre lo encarnará una terna de solistas constituida por El Príncipe Idiota, Carolina Donati y Chechi De Marcos.

Fantasmagoria.

“Atrás Hay Truenos está en proceso de terminar un disco, que, si el universo acompaña, lo tendremos listo en un par de meses”, adelanta Diego Martínez, bajista de la banda. Si bien no se trata de una vuelta a los escenarios, su show será una buena oportunidad para medirse ante el recambio generacional y estético que experimentó la escena. “Muchos grupos con los que empezamos ya no están y eso habla de los tiempos. Poder seguir en este camino no es poca cosa”, cavila el músico. “Más que el regreso del under, lo que me gusta es la vuelta del rock. Tiene que ver más con nosotros. Me sentía desplazado con toda la movida del trap. Con la nueva camada me siento más familiarizado. Acompañan la época. Son jóvenes con ganas de gritar su angustia”.

La intervención de Carolina Donati tendrá un matiz distinto. Y es que su performance significará su despedida de la Argentina. “Estoy terminando mi tercer disco, por lo que no voy a poder presentarlo en el festi”, se lamenta. “Será el cierre de una etapa. Se dio todo para despedirme. En los últimos tres años estuve yendo a España y mi idea, a partir de ahora, es hacer lo mismo pero al revés. Quiero seguir estando presente acá”. Más que considerarla una fecha de cantautores, ella la piensa como una encuentro de solistas. “Siento que la etiqueta está asociada a un estilo musical y no sólo al formato”, ilustra. “Hay un montón de proyectos solistas que no comparten esa estética musical. Desde lo discográfico, mi proyecto lo planteé con el sonido de una banda”.

Antes de que Winona Riders se convirtiera en el artista revelación del año pasado, la flamante vitrina le dio al grupo su primera oportunidad de actuar en la sala de Palermo. “Le damos la posibilidad a artistas emergentes para que toquen en una sala emblemática”, enfatiza Gómez Dodero. “También fue una experiencia enriquecedora el encuentro de distintos públicos, que este año esperamos que se repita. El año pasado, por ejemplo, pudimos vez cómo se mezclaba el de Fransia (no es un error de tipeo, así se llama el laboratorio de pop electrónico cuyo último álbum, Vida real, rankeó entre los mejores discos de 2023), con el de Barco o el de Proyecto Gómez Casa. La idea es que la gente se desencuentre. Es uno de nuestros principales atractivos”.

Por más que la Ley Omnibus se estrelló, la inflación no para. Lo que se siente en el consumo, especialmente en lo que a entretenimiento se refiere. “Por eso la primera preventa la tenemos en 4 mil pesos”, destaca el productor patagónico, organizador asimismo del Festival Mutante, y quien unió fuerzas con Fernando Portabales para consumar estos showcases. “Lo hacemos para apoyar a la escena independiente y emergente, no por un rédito económico. A pesar del riesgo que esto conlleva, la intención del año pasado sigue estando firme: transformarnos en un festival accesible. La premisa es que la música la pueda disfrutar la mayor cantidad de gente posible. La que no se fue de vacaciones y busca algún plan para hacer en estos días”.