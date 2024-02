TEATRO

Borges y yo

Con el subtítulo de Recuerdo de un amigo futuro, regresa este espectáculo concebido por la actriz alemana Hanna Schygulla y protagonizado por Andrea Bonelli, en base a relatos escogidos del escritor argentino que se van hilvanando como parte de una misma historia, junto con tangos populares como “Volver”, “Uno” y “La última curda”, entre otros. Interpretado en su momento por la propia Schygulla en alemán y en francés, en esta versión Bonelli es la voz algunas veces hablada, otras cantada, y se deja llevar por los climas en medio de los cuales emergen los cuentos como raros diamantes. El diseño de sonido y video es de Iván Grigoriev, la dirección musical de Julián Vat, la iluminación de Eli Sirlin, la escenografía de Oria Puppo, y la música original y los arreglos de Peter Ludwig. Acompañan en escena Shino Ohnaga al piano y Cristina Titi Chiappero en cello. Desde el miércoles 21.

De miércoles a domingos, a las 19.30, en el Teatro San Martín, Av. Corrientes 1530. Entrada: $6800.

El amor es una mierda

Una mujer se prepara para encontrarse con su reciente ex pareja. Ensaya una y mil veces formas para aparentar estar bien y practica modos para que nada de su dolor salga a la superficie. Unipersonal escrito y dirigido por Cecilia Meijide, autora de Aletta Jabobs, pionera y Cactus orquídea, por los que ganó los premios Trinidad Guevara y María Guerrero en el rubro revelación. Su protagonista es Vanesa Maja, que protagonizó otro unipersonal, Rosa brillando, con dirección de Juan Parodi, y actuó en Imprenteros, de Lorena Vega; El hipervínculo, de Matías Feldman, y Quiero decir te amo, de Mariano Tenconi.

Miércoles 14, sábado 17 y domingo 18, a las 20, en la sala Argentina del CCK. Gratis.

MÚSICA

Ronroco

Celebrando los veintinco años de su aparición original, Gustavo Santaolalla publica en las redes (y por primera vez en vinilo) una edición remasterizada de este particular disco solista instrumental, bautizado con el nombre del instrumento –de la familia de los charangos– que lo protagoniza casi de manera excluyente. "He estado tocándolo desde que era un niño, coleccionando canciones y pensamientos al respecto durante mucho tiempo", dijo en su momento su autor. "La idea era hacer un disco no tradicional, un paisaje sónico". Aníbal Kerpel participa en vibráfono y melódica acompañando el charango, ronroco, gaita andina, silbato y guitarra de Santaolalla, para el que este trabajo que funcionó como primer paso en una carrera como compositor de bandas sonoras, con la inclusión de uno de sus temas en El informante, la película de Michael Mann. La celebración por el cuarto de siglo desde la aparición de Ronroco se completa con el anuncio de una gira mundial que comenzará en septiembre, con un repertorio centrado en sus temas instrumentales, como los de The Last of Us, entre otros.

Árbol de los anzuelos

Desde el miércoles ya se puede escuchar en las redes lo que será el único anticipo del esperado nuevo álbum de la banda montevideana Alucinaciones en Familia, tercer opus de una discografía que tiene dos predecesores titulados con el nombre del grupo, uno de 2015 y el siguiente de 2019. Anunciado para el 6 de marzo, el flamante trabajo incluye nueve temas, algunos de los cuales fueron estrenados en su última presentación portena en el Matienzo, en diciembre. Alucinaciones en Familia III tendrá su presentación oficial en Montevideo el viernes 12 de abril, y al mes siguiente –según anticipan– harán lo propio en Buenos Aires.

ONLINE

Cristóbal Balenciaga

Aitor Arregi, Jon Garaño y José Mari Goenaga son los realizadores vascos responsables del notable largometraje La trinchera infinita, enfrascados ahora en una biopic seriada de Balenciaga, el gran modisto nacido en Guipúzcoa que se transformó en una de las figuras más relevantes de la alta costura francesa. Con el protagónico de Alberto San Juan, los seis episodios acompañan al diseñador de moda desde su llegada a París en 1937 –luego de escapar de la Guerra Civil y abrir su primer taller en la avenida George-V– hasta 1968, cuando decidió retirarse del negocio definitivamente. En medio, las complejidades de la vida durante la ocupación alemana y algunos detalles de su vida privada, que mantuvo en la más absoluta reserva, lejos de chusmeríos y escándalos. A diferencia de otras series basadas en personajes reales, que optan por la estridencia, aquí los “grandes hits” de la vida del homenajeado son observados bajo un prisma pudoroso y, desde luego, elegante, como los vestidos de su autor.

Expatriadas

Todo transcurre en Hong Kong en la miniserie protagonizada por Nicole Kidman, un drama cuyo núcleo traumático se va revelando a lo largo de los episodios. Los personajes centrales, mujeres expatriadas que viven en ese particular territorio que fuera colonia británica, en el cual se entrelazan los usos y costumbres orientales con los occidentales, cruzan sus vidas en distintos momentos del presente y el pasado, calzando las piezas del rompecabezas narrativo y dibujando la silueta del dolor y el trauma. La serie persigue el prestigio de producciones como Big Little Lies, está disponible en Prime Video y fue dirigida por Janice Y. K. Lee. Acompañan a la rubia australiana Yoo Ji-young y Sarayu Rao.

CINE

Cine finlandés en la Lugones

La Sala Lugones (Av. Corrientes 1530) inicia la temporada 2024 con el ciclo “Desde Finlandia con amor”, integrado por cuatro largometrajes y una miniserie clásica con estatus de culto. Con su último film, Hojas de otoño, todavía en cartel, Aki Karusmäki recibe un homenaje con la exhibición de su “Trilogía de los perdedores”, integrada por Nubes pasajeras (1996), El hombre sin pasado (2002) y Luces al atardecer (2006, foto), en copias enviadas especialmente desde Helsinki. Acompañando el tríptico, también se verá, a partir del miércoles 14, Compartimiento n° 6, galardonado film de Juho Kuosmanen que ganó el Gran Premio del Jurado en el Festival de Cannes. Para los cinéfilos más exquisitos, también formará parte del programa la miniserie Ocho disparos mortales, obra magna de Mikko Niskanen estrenada en 1972 en la televisión finlandesa y recientemente restaurada por la fundación de Martin Scorsese. La programación completa, días y horarios puede consultarse en https://complejoteatral.gob.ar/

Plan de retiro

Nicolas Cage no descansa, y a la notable El hombre de los sueños, que sigue en cartel, se le suma esta comedia de acción que muestra otra faceta (¿cuántas tiene?) del sobrino favorito de Francis Ford Coppola. Nick encarna aquí a un hombre ya jubilado que vive la vida de un linyera en las Islas Caimán. La tranquila existencia se ve perturbada cuando su hija, de quien está bastante distanciado, le pide ayuda luego de quedar involucrada en un asunto con una organización criminal. Lógicamente, hay en el pasado del hombre varios secretos nunca revelados, además de ciertos conocimiento de ataque y defensa que vienen de maravilla dada la peligrosa situación. Ron Perlman encarna al villano de turno.

TV

Ninja Kamui

La señal de animación para mayores de edad Adult Swim estrena en todo el mundo una de las primeras series de la temporada. Se trata de un relato hiper violento protagonizado por Joe Higan, un ex ninja que decide escapar de su clan y permanece de incógnito en alejadas regiones rurales de los Estados Unidos. Como suele ocurrir en este tipo de cuentos, alguien anda detrás de sus pasos en busca de venganza, y ya en el primer episodio el bueno de Joe es emboscado por un grupo de asesinos a sueldo. Así dadas las cosas, el hombre vuelve a convertirse en Ninja Kamui, su nombre de guerra, dispuesto a todo con tal de proteger a los suyos y embarcado en una misión extremadamente peligrosa para destruir al clan que le dio su nombre en el mundillo de los ninjas. En paralelo, un agente del FBI y su novato asistente descubren una conspiración internacional que puede poner en riesgo el orden mundial. Dirige el coreano Park Sung-hoo.

A partir de hoy, domingos después de la medianoche (00.25), por Adult Swim.

Confesiones de prisión

El true crime tiene una nueva serie documental dedicada al caso de Dee Dee Blanchard, una madre soltera que al momento de su asesinato cuidaba de una hija con retraso madurativo. El hecho ocurrió hace casi una década, en Misuri, y rápidamente la principal sospechosa fue detenida. Se trataba de Gypsy Rose, la hija de Dee Dee, quien no tenía ningún tipo de retraso y que rápidamente demostró haber sido víctima de abusos durante la infancia y adolescencia, medicada además por su madre de manera innecesaria. Con lujo de detalles, los seis episodios describen el infierno padecido por Gypsy, la decisión de cometer el matricidio y el seguimiento del caso por los medios.

Jueves a la 00.40, por Lifetime.