El gobierno provincial salió a explicar el impacto de la eliminación del Fondo Compensador del Transporte del Interior anunciado por el Ministerio de Economía la semana pasada. El encargado de poner los números gruesos fue el ministro de Desarrollo Productivo Gustavo Puccini. Ratificó que la provincia seguirá aportando su parte, recordó que hay empresas que aún no fueron incluidas en el sistema Sube, por lo tanto sus usuarios no pueden acceder a los beneficios nacionales, y dijo que la eliminación del Fondo Compensador beneficia "a los mismos que el kirchnerismo benefició durante años: el AMBA".

"Somos la Invencible provincia de Santa Fe, vamos a poner lo mejor de nosotros para salir adelante. La decisión del Gobierno nacional de eliminar los subsidios al transporte del interior y sostener los del AMBA, es una vez más un modelo que beneficia a los mismos de siempre", inició su posteo Puccini.

Indicó que "Santa Fe no corre el cuerpo y va a seguir aportando al sistema de transporte para que la tarifa golpee lo menos posible a los santafesinos. Los aportes van a aumentar con el Boleto Educativo Gratuito en marcha", en relación a la renovación del sistema desde el 1° de febrero pasado.

El ministro mostró los números grandes de la ecuación que sustentaba el flujo de recursos nacionales para financiar el transporte interurbano y las líneas urbanas de Rosario y las principales ciudades de la provincia.

Ministro de Desarrollo Productivo Gustavo Puccini.

"En enero de este año los santafesinos aportamos pagando impuesto a los combustibles unos $3.900 millones, de los cuales solo volvieron $490 millones por coparticipación. Por Fondo Compensador de Transporte tendríamos que haber recibido $1400 millones de pesos. Esa plata no volvió y quedó concentrada en los mismos que el kirchnerismo benefició durante años: el AMBA", detalló en su cuenta de X.

Según ese calculo, "si las transferencias del Fondo Compensador continuaran, Santa Fe aún pierde $2010 millones. Con la medida de Nación de eliminar el Fondo Compensador del interior esa diferencia se amplía a $3.410 millones. Más plata que aporta Santa Fe y no vuelve".

Siempre en relación a lo que Nación recauda en Santa Fe por impuesto a los combustibles, Puccini sintetizó: "De ese Fondo, Nación coparticipaba a Santa Fe el 48%, el 52% quedaba en Nación. Ahora, queda en Nación el 87%".

Puccini también expone que el argumento de que a partir de ahora Nación va a subsidiar la demanda, es decir vía descuentos por el sistema Sube a quienes lo necesitan, arrastra problemas de implementación y que no es parejo porque no todo el transporte tiene la posibilidad de operar con Sube.

"En la provincia hay empresas que hoy no cuentan con el sistema Sube y no hay respuesta de Nación. Por ejemplo, hay tres empresas que gestionaron el sistema para cinco lineas y siguen esperando. Esto quiere decir que hay santafesinos que si lo quisieran, tampoco recibirían el 55% de subsidio por demoras ajenas a la provincia".

Cabe recordar que los "atributos sociales" que subsidia Nación por fuera del Fondo Compensador beneficia a titulares de la AUH y asignación por embarazo, veteranos de Malvinas, jubilados y pensionados, trabajadores de casas particulares, monotributistas sociales, beneficiarios del Seguro por desempleo y Seguro de Capacitación y Empleo.

Milei retira de forma intempestiva y unilateral una de las patas del financiamiento del sistema, a pesar de que hace una semana el secretario de Transporte de Nación, Franco Mogetta, le informó a la Red Federal de Intendentes, entre los que se encuentra Pablo Javkin, que ese retiro sería progresivo por medio del congelamiento de las partidas de 2023 y su licuación paulatina por efecto de inflación.

Ese plan daba al menos una proyección en el tiempo para reacomodar el sistema. Pero la ira presidencial por la caída de la ley ómnibus desbarató esa hoja de ruta y Milei ordenó cortar las partidas.

Milei pone a los gobernadores e intendentes a decidir si ponen la plata de sus cajas o si pagan el costo de firmar el aumento para reemplazar los subsidios nacionales con tarifa. Por eso tanto provincia como municipalidad salen a explicar las consecuencias que la medida de Milei tiene para los bolsillos de los usuarios del transporte público.

En tanto, la Cámara Empresaria de Transporte Multimodal de Pasajeros (Cetramp) que reúne a las prestatarias de los traslados interurbanos dijo que va a ser imposible trasladar a tarifa la parte de subsidios nacionales.

“Para dar un ejemplo, de Rosario a San Lorenzo son 800 pesos y se iría a 2.500”, dijo el empresario Saúl Isaacson en Radio 2. Dijo que ya con el atraso de los pagos por parte del gobierno nacional, las empresas tenían problemas y que la noticia de que los fondos no llegarán más los deja desfinanciados, porque esos subsidios significaban entre 20 y 25 por ciento del ingreso de las empresas”.

El gobernador Maximiliano Pullaro dijo que no está en condiciones de recortar recursos para cubrir la parte que de forma unilateral deja de aportar Nación. Y la Municipalidad, que es la prIncipal aportante en el sistema urbano, está al límite de sus capacidades financieras y económicas, sobre todo después del cimbronazo en materia de costos y aumentos salariales que hubo en diciembre.

Sobre estos aspectos hizo hincapié el ministro Puccini al cerrar su posteo: "Llamamos a la reflexión al Estado Nacional, a no tomar medidas intempestivas y sin planificar. Acá no se perjudica a un gobernador, el golpe lo sienten los santafesinos. Necesitamos certidumbre y no que todos los días cambien las reglas de juego". Para rematar, nada mejor que una dosis de la propia medicina: "Argentina votó un cambio, no seguir como hasta ahora, con las prácticas que nos trajeron hasta acá".