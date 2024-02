El fin de semana largo por el feriado de Carnaval que se extiende hasta este martes 13 de febrero atrajo en Salta sobre todo a turistas de las provincias vecinas y de países como Chile, Bolivia y Paraguay. Aún no hay datos oficiales de ocupación hotelera, en la Capital provincial las reservas hasta el viernes último alcanzaron alrededor del 50%, números que se toman con optimismo en un contexto de crisis y reducción del consumo. Las agencias de viajes vieron reducida la demanda habitual.

La secretaria de Turismo de la provincia, Nadia Loza, dijo a Salta/12 que hubo "buenos niveles" de ocupación en la ciudad de Salta, San Lorenzo, Cachi, Cafayate y Coronel Moldes, los destinos más elegidos.

"Si bien aún no tenemos el cierre definitivo de lo que fue el fin de semana largo del Carnaval, el movimiento fue el que se esperaba tanto del sector público como del sector privado, hubo una gran afluencia turística del Gran Buenos Aires, Córdoba, Rosario, mucho mercado regional de Tucumán, también jujeños, catamarqueños y muchísimos salteños haciendo turismo por Salta", sostuvo Loza.

La funcionaria destacó las propuestas que ofrecieron los municipios: "corsos, carnavales, festivales, ferias artesanales, gastronómicas, de pequeños productores". "También fue importante la promo 3 por 2 que lanzó el sector privado a través de la Cámara de Turismo con importantes descuentos de alojamiento y gastronomía en distintos establecimientos y hoteles de toda la provincia", resaltó.

"Por lo que estamos hablando con los asociados de la Cámara, nosotros nucleamos hoteles 3 estrellas para abajo, se trabajó muy bien tanto en Capital como en el interior", aseveró por su parte el presidente de la Cámara de Turismo y también de la Cámara Hotelera, Gastronómica y afines, Juan Lucero, al ser consultado por Salta/12.

Lucero destacó que hubo "buenos números de ocupación" en Cafayate, Cachi, San Lorenzo, Vaqueros y El Carril. Este fin de semana largo de Carnaval es "esperado por nosotros porque sabemos que es uno de los findes que más eligen los argentinos. También se han visto turistas de Chile, Bolivia, Paraguay que están empezando a venir", destacó Lucero.

Sin embargo, pese al optimismo, el empresario también contó que están "tratando de sobrellevar la temporada típica". "Sabíamos que iba a ser compleja porque no estamos ajenos a la crisis que atraviesa el país, hoy esperando a que de alguna manera se reactive un poco", manifestó.

El coordinador del Ente de Turismo de la municipalidad de Salta, Fernando García Soria, dijo a este diario que hasta el viernes último registraron cerca de un 50% de reservas hoteleras. "Es un buen número teniendo en cuenta el contexto. Creo que no se puede comparar respecto a otras temporadas pero es un número positivo", destacó.

Los y las turistas llegaron a la ciudad de Salta principalmente de Buenos Aires, Tucumán, Santiago del Estero y también de otras localidades del interior de la provincia. García Soria destacó "la gran cantidad de propuestas públicas" que se generaron para el Carnaval y que arrancaron desde el viernes.

"Merma en el consumo"

Sin embargo, García Soria indicó que "se nota una merma en el consumo desde enero". "Me parece que es propio no solamente de la coyuntura sino del comportamiento en el consumo. La mayoría de las personas estamos evitando gastos que sean innecesarios o tratar de ahorrar lo más que se pueda. En ese aspecto se ha notado en lo que fueron los números del primer mes del año que el turista viene también con esa tendencia. Si bien estaba el gasto en alojamiento, transporte, se notó mucho en lo que es el gasto en actividades y entretenimiento, como que se redujo. La gente priorizó entre hacer una cosa u otra. Es algo propio de la situación económica que estamos viviendo", consideró.

Además de la crisis, García Soria tuvo en cuenta que "la incertidumbre económica hace que la gente no se arriesgue a gastar porque no sabe cómo le van a venir las facturas de los servicios de la luz, el gas, qué subas van a tener, no sabe cuándo le van a subir el sueldo" y todo lleva a "un consumo más conservador".

Asimismo, el funcionario destacó que al sector gastronómico "le fue bien" durante este finde largo de Carnaval, ya que implementaron "promociones, descuentos, beneficios para que puedan vender y sostener empleos".

En la ciudad de Salta, el desentierro de Carnaval que organizó el domingo un local gastronómico en el Paseo de los Poetas tuvo una gran participación de la gente, tanto de turistas como en su mayoría de salteños y salteñas. Allí se lo vio festejar al intendente capitalino Emiliano Durand, quien también estuvo en la feria de Carnaval del Paseo Ameghino.

Durand destacó los corsos de la avenida del Estadio Martearena que se hicieron todas las noches, aunque "este lunes no habrá porque hay pronóstico de lluvia", mencionó. También destacó el desentierro del Carnaval en el Paseo de los Poetas organizado por un particular, "fue multitudinario, nosotros colaboramos pero es una iniciativa de él de hace más de 20 años", dijo. Asimismo, señaló que quieren "darle vida" al Paseo Ameghino, donde hubo una feria de emprendedores y encuentros de comparsas. El intendente dijo que tienen pensado organizar un Carnaval de invierno en la ciudad.

Durand calificó como "muy complicado" el contexto económico en el país. "Aunque directamente no complique en algunos aspectos a la municipalidad, el (aumento del) transporte público complica mucho a la gente, la quita de los subsidios es una cosa tremenda", manifestó. También cuestionó "la no transferencia del fondo de incentivo docente para asegurar que comiencen las clases" por parte del gobierno nacional de Javier Milei. "El ajuste no debe pasar por los ciudadanos del interior del país", sostuvo el intendente.

Agencias de viajes complicadas

La titular de la Asociación Salteña de Agencias de Turismo, Lía Rivella, dijo a Salta/12 que el trabajo para este sector fue "bajísimo" este fin de semana largo. Describió que hubo muy poca demanda de "excursiones regulares", y solo trabajaron con "algunos grupos" y con "viajes en privado".

Asimismo, señaló que el turismo "alternativo" y de aventura viene "con muy buena demanda" pero "es para público selecto, generalmente extranjero".

Entre los circuitos que más realizan las y los turistas en Salta, Rivella mencionó la Puna, y lugares como Tolar Grande, Cono de Arita, también la bodega Colomé en los Altos Valles Calchaquíes y otras.

"Estamos en momentos difíciles pero entendemos que el valor de consultar a una agencia de viajes va a seguir siendo importante. No sólo por la parte económica sino también para optimizar el tiempo de las vacaciones y tener una gran tranquilidad por cualquier eventualidad, sabiendo que hay una agencia que acompaña y respalda", consideró.

Pensando la temporada baja

De cara a lo que sigue en este año, el presidente de la Cámara de Turismo y de la Cámara Hotelera, Gastronómica y Afines, Juan Lucero, destacó que "los meses de baja, mayo y junio, son muy complejos para la hotelería", y dijo que esperan incentivar el turismo mediante promociones.

En 2023, Salta había sido el destino más elegido en la cuarta edición del programa nacional Pre Viaje justo en ese período crítico y esta política pública, hoy anulada por la gestión de Milei, permitió que la provincia no tuviera temporada baja.

"Vamos a tratar de ver como atacar un poco a los mercados internacionales cercanos como Bolivia y Chile, seguir yendo y promocionando en Brasil, creo que hoy les conviene mucho el cambio y nos eligen para venir a vacacionar", sostuvo Lucero.