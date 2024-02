Usuarios del barrio porteño de Caballito recibieron hoy el restablecimiento del servicio de luz, pero de forma "inestable", tras el incendio en una subestación de Edesur que el sábado último dejó sin servicio eléctrico a unos 60.000 usuarios, informó la empresa concesionaria.



"A las 17, todos los clientes afectados por la contingencia del último sábado recuperaron el suministro. Hoy nos fue entregado el edificio de la SE Caballito. Hoy se van a realizar tareas de apuntalamiento y hacer una evaluación de seguridad. Mañana empiezan a romper el techo de la subestación para poder empezar a trabajar de manera segura en la reconstrucción", difundió Edesur.



No obstante, aclararon que "el servicio va a operar de manera inestable", porque "dio suministro a los clientes afectados por el incendio gracias a la distribución de carga con otras subestaciones y la colocación de equipos electrógenos".



Por último, la empresa pidió "un uso responsable de la energía tanto en Caballito como barrios aledaños".



En avenida Directorio y Viel, donde esta tarde se levantó el corte de calle, vecinos y vecinas continuaban apostados en una de las esquinas en modo asambleario atentos a las novedades.



"Ahora nos dieron luz supuestamente a todos, pero no sabemos si es definitivo o no, ni cuánto va a durar. Tuvimos un tiempo, después cortaron y ahora nos volvieron a dar luz. En esas subidas y bajadas de corriente a muchos se les quemaron los aires acondicionados, las heladeras. Hay algunos vecinos sobre calle Viel y Zuviría que todavía siguen sin luz", dijo a Télam, Mariné Pignani, vecina de la zona.



Esta tarde en el lugar se presentó una escuadrilla de Edesur que monitoreó grupos electrógenos, también sobre avenida Directorio había un camión cisterna de Aysa, una carpa apostada sobre la vereda donde se entregaban botellas de agua. También personal del Gobierno de la Ciudad y de Defensa del Consumidor, que asistió a vecinos en sus denuncias.



"Estamos acompañando a los vecinos por orden del jefe de gobierno -porteño- para poder accionar frente a las deficiencias de la empresa Edesur", dijo a Télam, el director general de Defensa del Consumidor, Carlos Traboulsi.



Por su parte, la enfermera María Agüero, de la escuela hogar que recuperó momentáneamente la luz, donde viven 40 jóvenes, entre mujeres y hombres mayores de 18 años que presentan distintas discapacidades físicas, psíquicas y psiquiátricas, explicó: "La situación nos está sobrepasando porque nos dan y cortan la luz desde el sábado. También nos habíamos quedado sin agua".



El sábado se desató un incendio en la subestación de Edesur en Caballito, ubicada en la avenida José María Moreno entre Alberdi y Formosa.



Según la empresa, el foco "se habría originado en una máquina de filtración de aceite" durante tareas de mantenimiento "afectando, después, el resto de las instalaciones".



El siniestro, que obligó a evacuar a decenas de personas que habitan edificios linderos, dejó sin suministro eléctrico a unos 60.000 usuarios y muchas viviendas quedaron sin agua, dado que el corte de electricidad afectó a la planta elevadora de AySA, ubicada a pocas cuadras.