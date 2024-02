Una semana antes de que se concrete el encuentro entre el papa Francisco y el presidente Javier Milei, el gobierno nacional anunció el envío de dinero a la organización católica Cáritas destinados a sus comedores. La institución agradeció los 310 millones pero advirtió que no eran los únicos intermediarios con los sectores más desprotegido. Una forma de decirle al Ministerio de Capital Humano que no discriminen a las organizaciones sociales. Ante la decisión de la ministra Sandra Pettovello de ignorar a esas organizaciones, el presidente Cáritas y obispo de Quilmes, Carlos Tissera, le pidió al gobierno "que recapacite" y que "se sienten en la mesa otras organizaciones sociales".

El pedido de Tissera marca una de las contradicciones más concretas del gobierno de Milei. Desde un principio Pettovello advirtió que no tendría charla con "los intermediarios" de "los que tienen hambre" sino que atendería a los beneficiarios directos de la ayuda estatal. Lo hizo hace diez días cuando rechazó a las organizaciones que llegaron hasta la sede de su ministerio. Ese día les dijo que solo atendería de manera individual. Una fila de más de 30 cuadras de gente que va a los comedores la esperó días después en la sede ministerial. La funcionaria no apareció porque estaba firmando un acuerdo con una organización de iglesias evangelistas que alimentan a pobres. Es decir, firmaba un convenio con intermediarios. Luego hizo lo mismo con Cáritas que, a diferencia de sus colegas evangelistas, advirtió del error a la ministra.

Pettovello se mantuvo en su postura de ignorar a las organizaciones sociales.

Ante esta actitud, la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) junto al Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) presentaron un amparo ante la justicia para que el gobierno nacional restablezca de manera inmediata la asistencia alimentaria a los 41 mil comedores y merenderos reconocidos por el Estado.

Ahora y en esa línea, el titular de Cáritas, insistió en que el gobierno revea esa decisión: "Primero está la comida de la gente y uno anhela que sea traída por el trabajo, lo lógico sería que los argentinos pudieran comer lo que se ganan. Pero con este porcentaje de pobreza que hay, solucionar el tema alimentario es el principal problema de todos", subrayó Tissera en declaraciones radiales.

El obispo recordó que la semana pasada se renovó el convenio de meriendas con la ministra Pettovello, y advirtió que "desde Cáritas pedimos que se sienten en la mesa otras organizaciones sociales". Es más, el titular de la organización católica dijo que "no es justo que se estén haciendo convenios con la Iglesia y no con otros servicios, programas o redes de comedores y que se le quite la comida a la gente. Esto está más allá de un movimiento político", evaluó.

El obispo de Quilmes acotó que "no le pareció justo" que porque "haya sospechas de la dirección de algunos montos o ciertos grupos, se le quite la comida a la gente que está más allá de un movimiento, sea del grupo político que sea". Y reiteró: "Queremos que estén sentados en la mesa otros actores sociales e instituciones que son responsables de dar alimento. El diálogo tiene que ser el camino".

En ese sentido, el jueves pasado los obispos miembros de la Comisión Nacional de Cáritas aclararon en un comunicado que el acuerdo firmado con la cartera de Capital Humano para la renovación del convenio de meriendas no los convierte "en interlocutores únicos" en la ayuda a sectores vulnerables y advirtieron que la pobreza en el país "no admite miradas sesgadas, prejuicios ideológicos y peleas sectoriales". Un comunicado que tenía como única destinataria la ministra Pettovello.

En lo que hace al encuentro mantenido por el presidente Milei con el papa Francisco en el Vaticano, Tissera sostuvo que "es la continuidad de un camino" ya que "el Papa siempre ha tenido relación con todos los presidentes de la Argentina. Las personas que tienen una alta responsabilidad, tanto el Papa como el Presidente, deben buscar el bien de la gente. Cuando uno asume una función como estas debe procurar el bien de todos", aprovechó Tissera. Luego agregó que "siempre hay posibilidades de construir", destacó y afirmó que el Sumo Pontífice "está al tanto de todas las noticias de Argentina y del mundo".