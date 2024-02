Este sábado 17/2 regresa un clásico de la escena independiente de Buenos Aires: el Festilaptra, el festival que lleva el nombre del sello nacido en La Plata hace ya casi 21 años, que fue fundamental en la renovación de la movida emergente musical de los 2000 en Argentina. El último había sido en 2017, también en la Ciudad Cultural Konex, y la inminente 8ª edición propone volver a aquel formato, con algunas bandas tocando en el patio y otras en la "sala de las columnas", sin superposiciones.



Arrancará a las 18 y tendrá shows de 107 Faunos, Antolín, Bestia Bebé, Hojas por el Barrio, Javi Punga, Koyi, Las Ligas Menores, Media Hermana, Nina Suárez, Reno, Santiago Motorizado y Tigre Ulli. Hojas por el Barrio, la nueva iteración de los ex Hojas Secas, es de hecho una de las bandas que está desde el comienzo del sello y que participó de todas las ediciones del festival. "Volver a tocar en el Festilaptra después de tantos años que no se hacía es una alegría enorme en lo personal, para la banda y como sello: significa un montón de cosas", resume Lucas Jaubet, el cantante del grupo.

"Primero, y más allá de que hoy la independencia esté un poco captada por una hegemonía que anda ahí dando vueltas, es muy importante y muy lindo volver a hacer este festi después de tanto tiempo y de mucho esfuerzo también. Laptra es un camino recorrido, una historia bastante larga, de muchas personas, muchas bandas y mucha música. Volver a hacer un Festilaptra y que estén bandas fundadoras del sello, que tienen canciones que siguen sonando desde 2003, significa mucho simbólicamente."

Del otro lado, Tigre Ulli, la banda de Luli Zamtlejfer (ex Las Ligas Menores), es una debutante en este festival. "Va a ser mi primera vez como Tigre Ulli en el Festilaptra después, de haber participado en todas las ediciones entre 2011 y 2018 como parte de Las Ligas Menores", explica Luli. "Tengo una mezcla de expectativa por ver cómo nos recibirá el público que sigue al sello desde siempre, con la emoción del reencuentro con una especie de familia que me acompañó desde que empecé a tocar."

Por su parte, el dúo de dreampop Media Hermana es un recién llegado al sello. "Nos entusiasma mucho tocar, los días de Festilaptra siempre son muy divertidos. Ver todas las propuestas de las bandas amigas en un mismo día y lugar, escuchar sus hits y lo nuevo, lo vuelven un día festivo. Y nos encanta poder presentar nuestros temas dentro del festival", cuenta Raquel Luco, la cantante del grupo.

► El fuego que hemos construido

Como artistas del sello independiente más visible del país, la soberanía sobre lo económico y lo creativo tiene sus matices y diferencias. "La independencia es hacer la búsqueda y propuesta musical que nos gusta del modo que nos den ganas. Con curiosidad, amor y mucho trabajo, porque hay que abarcar y cuidar íntegramente de todos los aspectos", dice Raquel.

Para Lucas, de Hojas por el Barrio, no es solo un plus creativo: "La independencia, para nosotros, es un modo de trabajar y un estilo de vida. Somos una banda que hace muchos años está tocando, más o menos tenemos la misma edad que el sello. Nuestros discos fueron editados por Discos Laptra, que hace 20 años fue una especie de oasis en un desierto. El rock indie en ese momento no existía, y el 'rock alternativo' de la época eran bandas de sellos multinacionales. Post Cromañón empezaron a cerrar los lugares, la cultura entró en crisis y el rock and roll también. Creo que Intoxicados hizo un disco más y ya ahí como que terminó una etapa muy fuerte de rock and roll en la Argentina".

En el caso de Hojas por el Barrio, en aquel momento Hojas Secas, ¿de dónde venía la data?

Nos inspiramos mucho en lo musical en las bandas del indie de guitarras eléctricas, como Pixies, Sonic Youth, bandas que para el mercado de Estados Unidos son del under. También Los Strokes. Nuestro sonido arrancó un poco por ahí. Comenzó a surgir esta idea, esta contracultura a principios de milenio. Nos sumamos al sello de Laptra y empezamos a hacer música, siempre organizando todo lo referido al lanzamientos de discos, el registro editorial, todo muy artesanal. Nunca nos olvidamos de lo artesanal. Y siempre haciéndolo con lo que tenemos, con lo que está a nuestro alcance. Más allá de que está bueno hacer un proyecto con guita y que todo sea espectacular y cómodo y que suene terrible, a veces hacer cosas con lo que tenés es más genuino, y hasta llega más y perdura más. Es como todo, es como hacer un mueble o como hacer lo que sea, si lo sabés hacer y lo hacés con amor. Es un poco eso el indie.

Luli también piensa en esta autonomía como una idea compartida de trabajo, y no únicamente creativa: "La independencia, para nosotros, siempre tuvo que ver con la libertad de tener el control sobre todas las decisiones que tomamos como banda. Desde lo artístico (la música, la imagen) hasta la forma en la que nos insertamos dentro de la escena. Formar parte de un sello que funciona como cooperativa es una espalda muy importante para todos los proyectos que lo conformamos, nos ha permitido tender lazos y estar menos solos frente a una industria que se maneja, a grandes rasgos, de una forma muy monopólica y tomada por las modas".



► Canciones nunca faltaron

El presente de Tigre Ulli incluye publicar en vinilo el material previo a su llegada al sello, y grabar un nuevo álbum. "Vamos a lanzar nuestro primer material en vinilo de la mano del sello Inhumano, de Suiza, y estamos armando varias giras, así que esperamos que sea un gran año para la banda. Tenemos muchas ganas de mostrar las nuevas canciones en las que venimos trabajando, así que estamos ensayando bastante", cuenta Luli.

Gentileza de prensa Tigre Ulli

Un nuevo disco también es el proyecto a corto plazo para Media Hermana, luego de Una línea muy fina parecida a la curva de un corazón (2022), el primer trabajo del dúo. "La mayoría de los temas ya están grabados, falta cerrar algunos detalles. En orden, lo próximo sería sacar un simple como adelanto", acomoda Raquel.

Gentileza de prensa Media Hermana

Y también Hojas por el Barrio está trabajando en un nuevo álbum, el quinto de su carrera. Lucas se explaya: "Para este próximo show nuestra situación es bastante particular, porque estamos en el medio de la creación de un disco y con dos nuevos guitarristas. También hay un tecladista. Es una situación nueva en lo que es el laboratorio de las canciones y estamos muy entusiasmados. Para el Festilaptra vamos a tocar los clásicos de siempre y los que más le gustan a la gente. Van a tener que esperar un poco más para que estén listas las canciones y salga el disco nuevo. De todos modos, volvimos a ensayar la lista, lo que no hacíamos desde diciembre, y salió espectacular. Así de una, no hubo que corregir nada. Creo que las canciones ya están en nuestro ADN, están muy metidas dentro".

Gentileza de prensa Hojas por el Barrio





Encontrá más notas del NO acá, o suscribite a nuestros newsletters acá abajo ↓ para recibir todos los artículos, la agenda de shows, música nueva y los recomendados, directo en tu email.