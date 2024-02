El miembro fundador del Movimiento Arraigo, exdirigente de la Federación Agraria Argentina (FAA) y productor, Pedro Peretti, lanzó un duro diagnóstico de su sector luego de que se conociera que el consumo de carne se retrajo en un 12,8 % tras la liberación de los precios del pasado diciembre.

"Los exportadores la juntan con pala, los carniceros están muy complicados porque se les cayó el consumo, los matarifes también porque se les cayó el consumo a los carniceros y los únicos que la juntan en pala son los monopolios exportadores", advirtió Peretti, en diálogo con AM750.

El dato se conoció este miércoles a raíz de un informe que realizó la Cámara de la industria y comercio de carnes y derivados de la República Argentina (CICCRA), en el que se destaca que, a pesar de la caída del consumo interno, la producción de carne vacuna en 2023 (3286 millones de toneladas) fue la segunda más elevada de los últimos treinta y cuatro años, luego de 2009.



En ese contexto, Peretti apuntó contra el grupo de frigoríficos ABC -por sus siglas en inglés, Argentina Beef Consortium-, que preside Mario Ravettino, conocido por su capacidad de presión y lobby en todos los gobiernos. "Debe estar descorchando un champagne todos los días", ironizó el productor en Campana en 750.

En abril de 2023, un informe de Centro de Economía Política (CEPA) reveló que la concentración de la producción de carne es una de las principales causas del aumento de precios para el consumo interno. Según se indica en ese estudio, un tercio de la faena corresponde a 10 grupos frigoríficos.

"(El Gobierno) les devaluó el 108%, o sea que venden la carne en dólares y cobraron el 108%, y acá los novillos me los compran a mí y me los pagan en pesos. Se la llevan con la pala y la calle no da", agregó el exdirigente de la Federación Agraria.



Y concluyó: "El consumo está absolutamente pinchado y en cualquier momento, producto de la presión de la exportación, va a pegar otro salto porque evidentemente el gordo, que está $1850, en el mercado de Cañuelas está $2200. Esa relación de precios en algún momento se tiene que acomodar".