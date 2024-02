El tenista bonaerense Facundo Díaz Acosta generó este miércoles la primera gran sorpresa del Argentina Open al eliminar del torneo a Francisco Cerúndolo, tercera cabeza de serie, luego de vencerlo por 7-6 (3) y 6-0 para instalarse en los cuartos de final.

Díaz Acosta, nacido en Vicente López y ubicado en el puesto 87 del ranking mundial, logró el triunfo más importante de su carrera ante Cerúndolo (22) luego de dominarlo durante una hora y 39 minutos en la cancha central del Buenos Aires Lawn Tenns Club.



El zurdo de 23 años, quien había vencido en la ronda inicial al alemán Daniel Altmaier (53), continuará su camino en el ATP porteño este viernes en cuartos de final ante el serbio Dusan Lajovic (58), quien previamente eliminó al chileno Alejandro Tabilo (54) tras superarlo por 6-4, 1-6 y 6-1.



Se trató de una tarde soñada para Díaz Acosta, ya que si bien la semana pasada también se había metido entre los ocho mejores del Córdoba Open (perdió de manera muy fácil con Sebastián Báez), el contexto en Buenos Aires era otro y enfrente estaba el actual número uno del tenis argentino y finalista en la edición de 2021.



Díaz Acosta comenzó el partido dominando con su drive, buscó los mejores ángulos y cuando pudo subió a la red, así se mostró mucho más sólido y se puso rápido adelante en el marcador por un 3-0 con un quiebre de servicio.



Cerúndolo, quien tenía antecedentes favorables sobre el zurdo de Vicente López tras haberlo vencido en los Challengers de Santiago, Chile, de 2021, y Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, de 2022, se dio cuenta de que su rival se sentía cómodo y comenzó a pegarle fuerte de derecha con mayor peso de pelota, para tenerlo en el fondo de la cancha y no dejarlo atacar, así logró su primer punto para quedar 1-3 abajo.



El número uno del tenis argentino mejoró su devolución y así recuperó el quiebre para quedar a tiro en el marcador (2-3), pero volvió a ceder su servicio que estuvo muy flojo durante todo el partido.



El tenista de Vicente López estaba muy inspirado y Cerúndolo totalmente errático, pero así y todo se apuró cuando quiso cerrar los puntos rápido y por eso el set se definió recién en el tie break que se llevó por un holgado 7 a 3.



En el segundo parcial, Díaz Acosta ofreció una verdadera exhibición, con sus latigazos cruzados y paralelos, un servicio muy sólido y así directamente arrolló a Cerúndolo.



El zurdo logró dos quiebres de servicio para adelantarse 2-0 y luego 4-0, y sacó tan bien como lo había hecho en la ronda anterior frente al alemán Altmaier, esta vez ante un rival como Cerúndolo que no atinó a cambiar su estrategia de juego y lo pagó con otra rápida eliminación tal como le había sucedido hace una semana en Córdoba cuando perdió en sets corridos con el español Jaume Munar.



Díaz Acosta cerró el partido luego de haber ganado su servicio en cero para adelantarse 5-0 y después quebró nuevamente a Cerúndolo. Lo definió con una derecha cruzada al fondo que Cerúndolo devolvió incómodo y afuera, para ganar por 6-0 y luego lo festejó con mesura debido a que suelen compartir giras y entrenamientos desde hace años.



"Gracias a todas las personas que vinieron al estadio a vernos jugar, es increíble el ambiente en esta estadio, lo disfruto mucho. Con Fran nos conocemos mucho y sabía que el que estuviera mejor de la cabeza y de tenis iba a ganar el partido, por suerte quedó de mi lado", analizó el bonaerense en declaraciones a la prensa luego de su victoria.



"El primer set fue muy difícil, recién en el segundo cuando lo quebré rápido (en el 2-0) me di cuenta de que podía ganar el partido. Estas dos semanas, en Córdoba y en Buenos Aires, son el fruto de haber hecho una muy buena pretemporada, eso se nota en la cancha", añadió Díaz Acosta.



El próximo paso del zurdo que acaparó todos los flashes de la jornada en el ATP porteño será el viernes ante un rival muy experimentado como Lajovic, de 33 años y con mucho recorrido en el circuito. "No lo vi ninguno de sus partidos anteriores, ahora solo pienso en descansar y recién a partir de mañana comenzaré a pensar en Lajovic", concluyó Díaz Acosta.

En otro de los partidos de la jornada, el platense Tomás Etcheverry derrotó al colombiano Daniel Elahi Galán Riveros por 6-3 y 6-0, y su próximo rival será le vencedor del duelo entre el suizo Stanislas Wawrinka y el chileno Nicolás Jarry.

El Argentina Open se juega sobre superficie de polvo de ladrillo, repartirá premios por 728.185 dólares y tiene como máximo favorito al título al español Carlos Alcaraz (2), quien además es el campeón vigente.



Alcaraz debutará en el certamen este jueves no antes de las 18.30 directamente en los octavos de final ante el argentino Camilo Ugo Carabelli (134).



La jornada de este jueves

El tenista español Carlos Alcaraz, máximo favorito al título y campeón vigente, enfrentará al argentino Camilo Ugo Carabelli, surgido de la clasificación, en el partido saliente que propone este jueves el Argentina Open, que además tendrá a otras dos raquetas nacionales en acción: Sebastián Báez y Federico Coria.

La programación es la siguiente:

Cancha Central Guillermo Vilas

Andrea Vavassori (Italia) vs. Laslo Djere (Serbia), a las 13.30



Federico Coria (Argentina) vs. Camero Norrie (Gran Bretaña), a continuación



Carlos Alcaraz (España) vs. Camilo Ugo Carabelli (Argentina), no antes de las 18.30.



Sebastián Báez (Argentina) vs. Luciano Darderi (Italia), no antes de las 20.00.



Cancha número 2

Horacio Zeballos (Argentina) y Marcel Granollers (España) vs. Yannick Hanfmann (Alemania) y Juan Pablo Varillas (Perú), a las 14.30.



Roberto Carballes Baena (España) y Jaume Munar (España) vs. Nicolás Barrientos (Colombia) y Rafael Matos (Brasil) o Andrés Molteni (Argentina) y Máximo González (Argentina), a continuación.



Simone Bolelli (Italia) y Andrea Vavassori (Italia) vs. Guillermo Durán (Argentina) y Tomás Martín Etcheverry (Argentina) o Mariano Navone (Argentina) y Genaro Olivieri (Argentina), a continuación.