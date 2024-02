"Falta que el Presidente le pegue al Chapulín Colorado y ya no queda nadie en la Argentina. No tengo nada que ver con la caída de la ley”, se defendió el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, uno de los apuntados por Javier Milei por el fracaso de su Ley Ómnibus en el Congreso.



"Espero que nos veamos personalmente y me explique en la cara. No tengo ningún acuerdo con él. Los legisladores le han votado el acuerdo en general, y hubo discusiones en algunos artículos", sostuvo el mandatario cordobés. Milei había calificado como "traidores" y "delincuentes" a los gobernadores y legisladores que no apoyaron su megaproyecto de ley. Llaryora criticó "el insulto constante” por parte del Presidente y sus alusiones “al tema de la traición".

El gobernador expresó su preocupación por la situación económica de las provincias, afectadas por el ajuste aplicado desde la Nación, en particular por la quita de subsidios al transporte en el interior del país. “Estamos en momentos muy difíciles. ¿Toma dimensión el Presidente de cómo están los argentinos, de lo que va a pasar con el aumento del boleto?".







ribir a Córdoba sería imposible sin los festivales de cada pueblo. Córdoba marcó récords de ocupación turística y hotelera, y eso no sería posible sin los festivales. Cada festival genera movimiento económico, recursos y un posicionamiento de la ciudad”.