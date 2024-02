Referentes de la Educación le respondieron al gobierno de Javier Milei por la "desinversión" del sector y asumieron que están "en conflicto" por la no convocatoria a la paritaria nacional docente. Además, advirtieron que está en peligro el normal inicio de las clases si no se avanza en las negociaciones salariales, en el marco de un fuerte ajuste y una inflación interanual que trepó al 254 %.

En diálogo con AM750, el secretario general de la Confederación de Educadores de Argentina (CEA), Fabián Feldman, rechazó las declaraciones del vocero presidencial Manuel Adorni, quien en su habitual conferencia de prensa el miércoles confirmó que "en principio, la Nación no va a transferir" a las provincias los recursos económicos correspondientes a el Fondo Compensador de Desigualdades Salariales (FONID) y los comedores escolares porque considera que “es un fondo que no tiene existencia hoy, no existe”.

"El vocero presidencial desconoce la Ley Nacional de Educación, que establece que en su artículo 67 establece el derecho a una negociación colectiva, tanto a nivel nacional como jurisdiccional. Luego está la Ley de Financiamiento Educativo, 15 años de negociación paritaria, más de 25 años que las leyes del Congreso han determinado la prórroga del Fondo Nacional de Incentivo Docente, por lo tanto, nosotros lo rechazamos", sostuvo Feldman.

Asimismo, explicó que la paritaria nacional docente "significa para esta etapa del calendario, determinar el salario mínimo docente". "A partir de allí, quede un salario testigo dónde ningún salario puede ser inferior en el país a lo que se determine en esta negociación", dijo.



"Actualmente, el salario mínimo docente no puede ser inferior a los 250 mil pesos. Corresponde que, ahora en febrero, como veníamos haciéndolo los últimos cuatro años, se realice la convocatoria", agregó.

Además, señaló que la "no existencia" del FONID "implica una reducción inmediata del salario". "Hay provincias en las que los fondos nacionales implican entre un 8% y un 18% del salario que abonan. Si no se pagan esos fondos, inmediatamente se reduce el salario", sentenció.

En la misma línea, la secretaria General Adjunta de SUTEBA en la provincia de Buenos Aires, María Laura Torre, aseguró que Adorni "no está siquiera informado".

"Él dice que la paritaria nacional no existe. No solamente es una barbaridad, sino que también es darle la espalda a la historia de lucha de los trabajadores y trabajadoras de la Educación", enfatizó ante la consulta de AM750.



Por esta razón, Torre expresó que el sector está "en un conflicto a nivel nacional que abarca desde la no convocatoria a la paritaria y, además, el no enviar los fondos que por ley corresponden al Fonid".



Para la dirigente gremial, "lo que acá hay es una profunda desinversión que ya la hemos vivido, no es la primera vez, por eso también sabemos de qué se trata".